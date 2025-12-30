Галузин: Россия вернула 2,3 тысячи военных по договоренностям в Стамбуле

Россия в 2025 году в результате достигнутых договоренностей с Украиной вернула более 2 тысяч военнослужащих и гражданских лиц. Об этом рассказал замглавы российского МИД Михаил Галузин в интервью «Известиям».

Как отметил дипломат, россияне вернулись на родину в рамках договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. По словам Галузина, это «процесс, растянутый по времени».

«Но так или иначе, в результате договоренностей... удалось вернуть на родину в Россию приблизительно 2,3 тыс. наших воинов и около 170 гражданских лиц», - указал замминистра.

Кроме того, Галузин рассказал, что Украина продолжает удерживать 12 россиян, насильно увезенных из Курской области во время вторжения ВСУ в регион.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об остающихся на украинской территории 12 курянах, пишет 360.ru.

