Галузин: Россия вернула 2,3 тысячи военных по договоренностям в Стамбуле
Россия в 2025 году в результате достигнутых договоренностей с Украиной вернула более 2 тысяч военнослужащих и гражданских лиц. Об этом рассказал замглавы российского МИД Михаил Галузин в интервью «Известиям».
Как отметил дипломат, россияне вернулись на родину в рамках договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. По словам Галузина, это «процесс, растянутый по времени».
«Но так или иначе, в результате договоренностей... удалось вернуть на родину в Россию приблизительно 2,3 тыс. наших воинов и около 170 гражданских лиц», - указал замминистра.
Кроме того, Галузин рассказал, что Украина продолжает удерживать 12 россиян, насильно увезенных из Курской области во время вторжения ВСУ в регион.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об остающихся на украинской территории 12 курянах, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Все на суете!»: В креативную битву корпораций ворвались Max и «тайный покупатель»
- Саудовская Аравия сообщила о завершении операции на востоке Йемена
- СМИ: Россияне сталкиваются с блокировками после переводов самому себе
- В Китае заявили о намерении противодействовать санкциям
- Галузин: Россия вернула 2,3 тысячи военных по договоренностям в Стамбуле
- За шум в новогоднюю ночь грозит штраф до 2 тысяч рублей
- МИД РФ: Граждане ЕС продолжают получать визы в Россию по упрощенной схеме
- Онищенко предложил россиянам выйти на работу 2 января
- СМИ: Зеленский обиделся на США из-за разницы с Путиным в приеме
- Совфед: Инструкция Минпросвещения о спорах защитит педагогов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru