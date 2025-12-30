Трамп сомневается в возможных военных действиях Китая против Тайваня
Американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции выразил сомнения относительно того, что КНР предпримет военные действия против Тайваня.
Заявление прозвучало после встречи с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. «Я не считаю, что он [председатель КНР Си Цзиньпин] собирается что-либо предпринимать», — указал глава Белого дома.
Трамп также отметил, что находится в дружеских отношениях с Си Цзиньпином.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил поддержку Москвой позиций Китая по Тайваню, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
