Трамп сомневается в возможных военных действиях Китая против Тайваня

Американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции выразил сомнения относительно того, что КНР предпримет военные действия против Тайваня.

«Осознанное обострение»: Чем грозят крупнейшие поставки оружия США на Тайвань

Заявление прозвучало после встречи с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. «Я не считаю, что он [председатель КНР Си Цзиньпин] собирается что-либо предпринимать», — указал глава Белого дома.

Трамп также отметил, что находится в дружеских отношениях с Си Цзиньпином.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил поддержку Москвой позиций Китая по Тайваню, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

