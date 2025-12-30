Онищенко предложил россиянам выйти на работу 2 января

В преддверии Нового года академик Российской Академии Наук Геннадий Онищенко дал россиянам два основных совета: вернуться к рабочему графику 2 января и избегать празднования за границей, сообщает РИА Новости.

Какие проблемы ждут россиян после перехода на шестидневку

Оптимальным распорядком он назвал ранний уход с работы 31 декабря, домашнее празднование и полноценный сон. Это позволит без ущерба для здоровья приступить к работе 2 января.

Второй совет касается здоровья: отдых в тёплых странах сопряжён с риском заболевания из-за резкой смены климата. Академик предупредил, что подобная поездка может обернуться не отдыхом, а двухмесячным периодом восстановления иммунитета.

Ранее Онищенко захотел, чтобы россияне перешли на шестидневную рабочую неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Новогодние ПраздникиНовый ГодРоссиянеГеннадий Онищенко

Горячие новости

Все новости

партнеры