Онищенко предложил россиянам выйти на работу 2 января

Оптимальным распорядком он назвал ранний уход с работы 31 декабря, домашнее празднование и полноценный сон. Это позволит без ущерба для здоровья приступить к работе 2 января.

Второй совет касается здоровья: отдых в тёплых странах сопряжён с риском заболевания из-за резкой смены климата. Академик предупредил, что подобная поездка может обернуться не отдыхом, а двухмесячным периодом восстановления иммунитета.

Ранее Онищенко захотел, чтобы россияне перешли на шестидневную рабочую неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

