Трудовых мигрантов обяжут получать в России карты с данными дактилоскопии
Трудовым мигрантам и прибывшим в страну на длительное время иностранцам будут выдавать пластиковые карты с чипом о прохождении обязательной дактилоскопии. Соответствующий приказ подготовило МВД РФ, передает ТАСС.
Предполагается, что приказ вступит в силу с 29 декабря 2021 года.
Отмечается, что пластиковые карты с чипом будут выдавать при наличии соответствующей технической возможности. В остальных случаях документ может быть оформлен без него.
О том, что мигрантов в России собираются обязать проходить обязательную дактилоскопию, в пресс-службе МВД РФ сообщили еще 5 августа.
Экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, полковник милиции в отставке, заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, кто виноват в участившихся уличных беспорядках и как следует решать проблему.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru