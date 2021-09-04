Трудовых мигрантов обяжут получать в России карты с данными дактилоскопии

Отмечается, что пластиковые карты с чипом будут выдавать при наличии соответствующей технической возможности. В остальных случаях документ может быть оформлен без него.

О том, что мигрантов в России собираются обязать проходить обязательную дактилоскопию, в пресс-службе МВД РФ сообщили еще 5 августа.

Экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, полковник милиции в отставке, заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, кто виноват в участившихся уличных беспорядках и как следует решать проблему.

