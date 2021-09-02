«Высылать мгновенно!» Почему штрафы не избавят от драк с мигрантами
Заслуженный юрист Иван Соловьев и экс-министр внутренних дел Анатолий Куликов считают, что решать проблему нужно более радикально.
Госдума готовит поправки, ужесточающие административное наказание за мелкое хулиганство – предлагается увеличить сумму штрафа до 5 тысяч, сейчас штраф составляет от 500 до 1 тысячи рублей. Необходимость нововведения обусловлена тем, что в последнее время участились массовые драки с участием мигрантов, сообщил автор инициативы — зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, полковник милиции в отставке, заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, кто виноват в участившихся уличных беспорядках и как следует решать проблему.
«Увеличение наказания редко приводит к тому, что резко сокращается количество правонарушений. Здесь нужны не штрафы, здесь нужно мгновенно депортировать из РФ с запретом въезда на несколько лет, а то и пожизненно. Увеличение денежного штрафа никаким образом не скажется на их (мигрантов. - прим. НСН) законопослушности», - заявил он.
По словам Соловьева, необходимо в целом ужесточать миграционную политику, выяснять, как такие люди попадают в страну, и почему с ними проводится «такая слабая работа», а также активнее привлекать спецслужбы к решению проблемы.
«Почему они позволяют себе, находясь в другой стране, проявлять агрессию? Это недоработки службы, которая должна отвечать за их адаптацию и контролировать их, чтобы они вели себя законопослушно. Это недоработка, в том числе оперативных служб, которые должны иметь свои оперативные позиции среди мигрантов. Это недоработка диаспор, которые должны контролировать своих людей, которые устраивают драки на территории Москвы или других городов. Люди, которые приехали в Россию работать и зарабатывать, должны работать и зарабатывать, а не выяснять межличностные отношения, сбиваться в какие-то банды и устраивать погромы в наших городах», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Юрист также объяснил, почему более жесткие меры не грозят мигрантам в ближайшее время: иностранные работники «обеспечивают баснословную прибыль» крупным российским компаниям.
«Мигранты сегодня составляют значительную часть экономики нашей, особенно в некоторых сферах, таких как строительство, ЖКХ и другие. Если вещи называть своими именами, они являются дешевой рабочей силой, которые обеспечивают баснословную прибыль бизнесу. Если наш правоохранительный блок сможет свои аргументы правильно довести до законодателей, показывая всю потенциальную опасность ситуации, когда сфера миграции становится бесконтрольной, когда толпа агрессивных людей может выйти на улицу, тогда, наверное, прибыль вот этих бизнесменов уйдет на второй план перед безопасностью наших граждан», - отметил он.
В свою очередь, бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» также призвал высылать из страны нарушающих правопорядок иностранных граждан, но отметил, что для начала хватит повышенных штрафов и лишения свободы.
«Это борьба с хулиганством, пусть повышают, правильное решение. Во-первых, нужен штраф или лишение свободы, допустим, до трех месяцев. Во-вторых, нужно высылать таких хулиганов из страны, пусть едут к себе, там хулиганят. Они в целом народ законопослушный, приезжают к нам представители Центральной Азии. Люди, которые работать приезжают, они не хулиганить приезжают, а те, которые приезжают хулиганить или совершать преступления, к ним надо повышать меры воздействия, вплоть до лишения свободы и высылки», - заметил Куликов.
Массовые драки в Москве возникают все чаще. После драки, произошедшей 27 августа на улице Бауманской в столице, полиция задержала 49 человек. Среди них было много иностранных мигрантов. Предыдущий инцидент произошел в ночь на 12 июля, в МВД сообщали о более чем сотне задержанных. Еще раньше, 6 августа, в Мытищах произошла массовая драка. По некоторым данным, в ней приняли участие порядка 40 иностранцев, большинство из них – из стран Средней Азии.
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