«Высылать мгновенно!» Почему штрафы не избавят от драк с мигрантами

Госдума готовит поправки, ужесточающие административное наказание за мелкое хулиганство – предлагается увеличить сумму штрафа до 5 тысяч, сейчас штраф составляет от 500 до 1 тысячи рублей. Необходимость нововведения обусловлена тем, что в последнее время участились массовые драки с участием мигрантов, сообщил автор инициативы — зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, полковник милиции в отставке, заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, кто виноват в участившихся уличных беспорядках и как следует решать проблему.

«Увеличение наказания редко приводит к тому, что резко сокращается количество правонарушений. Здесь нужны не штрафы, здесь нужно мгновенно депортировать из РФ с запретом въезда на несколько лет, а то и пожизненно. Увеличение денежного штрафа никаким образом не скажется на их (мигрантов. - прим. НСН) законопослушности», - заявил он.

По словам Соловьева, необходимо в целом ужесточать миграционную политику, выяснять, как такие люди попадают в страну, и почему с ними проводится «такая слабая работа», а также активнее привлекать спецслужбы к решению проблемы.