Авиакомпании РФ получат более 50 новых отечественных самолетов
Программы создания полностью российских авиалайнеров переходят в стадию серийного производства, сообщают «Известия».
Это подтверждается данными о готовности сразу нескольких моделей. Флагманом процесса стал Ту-214, который первым прошел сертификацию с 17 обновленными системами. За ним следует региональный Ил-114-300, завершивший почти все летные испытания. Оба самолета начнут поступать авиакомпаниям в ближайшие годы.
Знаковым событием станет возвращение в небо Sukhoi Superjet 100 в полностью отечественной версии. Самолет уже тестирует российское бортовое оборудование, а на заводе в Комсомольске-на-Амуре готовятся к сборке два десятка машин.
Одновременно наращивается задел для будущего массового производства МС-21. Таким образом, российская авиационная отрасль демонстрирует готовность к выполнению масштабной программы обновления парка отечественных авиакомпаний.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что стране нужен собственный самолёт для региональных перевозок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
