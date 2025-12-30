Совфед: Инструкция Минпросвещения о спорах защитит педагогов

По его словам, документ направлен на обеспечение законного и объективного рассмотрения инцидентов, защиту достоинства педагогов и предотвращение давления на них. Единый алгоритм позволит директорам действовать последовательно в рамках закона, повышая правовую защищенность учителей.

Мурог подчеркнул, что смысл инициативы — не в усилении формальностей, а в создании эффективной системы профилактики и решения споров. Ключевым фактором станет грамотная интеграция инструкции в школьную практику, для чего образовательным учреждениям необходима организационная и методическая помощь.

Ранее на заседании Совета Минпросвещения России в Москве по защите профчести и достоинства педагогических работников приняли два документа-инструкции для учителей по действиям в конфликтных ситуациях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

