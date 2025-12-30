Совфед: Инструкция Минпросвещения о спорах защитит педагогов
Член комитета Совфеда по образованию Игорь Мурог заявил, что разработанная Минпросвещения инструкция по урегулированию конфликтов в школах призвана внести единый порядок и выстроить понятные правила для всех участников образовательного процесса, сообщают «Известия».
По его словам, документ направлен на обеспечение законного и объективного рассмотрения инцидентов, защиту достоинства педагогов и предотвращение давления на них. Единый алгоритм позволит директорам действовать последовательно в рамках закона, повышая правовую защищенность учителей.
Мурог подчеркнул, что смысл инициативы — не в усилении формальностей, а в создании эффективной системы профилактики и решения споров. Ключевым фактором станет грамотная интеграция инструкции в школьную практику, для чего образовательным учреждениям необходима организационная и методическая помощь.
Ранее на заседании Совета Минпросвещения России в Москве по защите профчести и достоинства педагогических работников приняли два документа-инструкции для учителей по действиям в конфликтных ситуациях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Совфед: Инструкция Минпросвещения о спорах защитит педагогов
- Авиакомпании РФ получат более 50 новых отечественных самолетов
- Трамп сомневается в возможных военных действиях Китая против Тайваня
- Сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили медаль
- Трамп пригрозил Ирану новыми бомбовыми ударами
- Чиновника в Петербурге вместе с замом задержали по делу об организации тройного убийства
- Юрист заявил о возможности Долиной жить в квартире Лурье
- Правительство Никарагуа выразило солидарность Путину из-за атаки беспилотников на его резиденцию
- Медведев: Зеленскому теперь придется прятаться до конца жизни
- Трамп: ВСУ потеряли 26 тысяч человек за последний месяц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru