«Мигранты без семьи». Криминолог о росте числа изнасилований в 2021 году

В Россию все больше мигрантов приезжают на заработки без семьи, что способствует росту числа изнасилований, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник государственного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, криминолог Юрий Антонян.

В столице за последние восемь месяцев было совершено 90 изнасилований, что на 32,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Судя по отчету надзорного ведомства, это единственный вид преступлений, число случаев которого в Москве с января по август 2021 года увеличилось по сравнению с таким же периодом прошлого года.

«Во-первых, у нас в стране стало гораздо больше мигрантов, которые живут здесь без семьи, мужчины. Во-вторых, наверное, в прошлом году больше укрывали факты изнасилований, чем сейчас, иначе я ничем не могу это объяснить», - отметил Антонян.