«Мигранты без семьи». Криминолог о росте числа изнасилований в 2021 году
Юрий Антонян рассказал НСН о причинах, которые способствуют участившимся «нападениям на женщин».
В Россию все больше мигрантов приезжают на заработки без семьи, что способствует росту числа изнасилований, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник государственного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, криминолог Юрий Антонян.
В столице за последние восемь месяцев было совершено 90 изнасилований, что на 32,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Судя по отчету надзорного ведомства, это единственный вид преступлений, число случаев которого в Москве с января по август 2021 года увеличилось по сравнению с таким же периодом прошлого года.
«Во-первых, у нас в стране стало гораздо больше мигрантов, которые живут здесь без семьи, мужчины. Во-вторых, наверное, в прошлом году больше укрывали факты изнасилований, чем сейчас, иначе я ничем не могу это объяснить», - отметил Антонян.
По его словам, есть ряд психологических причин, которые побуждают преступников нападать на женщин, зачастую это связано с длительным половым воздержанием.
«Это преступление, которое совершалось с тех пор, как появились люди, и всегда самцы старались завладеть теми женщинами, которые им не доставались. Мужчины могут совершать изнасилования по разным интимным причинам, например, связанным с интимной жизнью со своей женой. Другая причина – это то, что они во время изнасилований могут позволять себе то, что они не позволяли себе или жена не разрешала. И, наконец, есть еще факторы, например, длительное воздержание половое у осужденных, которые освободились из мест лишения свободы, среди солдат, которые завершили службу. Эти обстоятельства влияют на то, что люди совершают нападения на женщин», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила за смертную казнь для педофилов и объяснила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Россия ввела мораторий на смертную казнь и связана международными обязательствами, однако это не означает, что высшую меру не вернут никогда.
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