СМИ: Зеленский обиделся на США из-за разницы с Путиным в приеме

В августе Путина в США встречали с большой помпой, а глава Белого дома Дональд Трамп лично ждал его на красной ковровой дорожке на Аляске. В то же время прибытие Зеленского во Флориду в минувшие выходные не было отмечено ни официальной ковровой дорожкой, ни приветствием со стороны даже рядового американского чиновника.

По данным издания, это несоответствие, обнажающее хрупкость американо-украинских отношений, не могло остаться незамеченным для самого Зеленского.

Кроме того, разговор Путина и Трампа перед встречей с Зеленским вызвал беспокойство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

