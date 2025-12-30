СМИ: Зеленский обиделся на США из-за разницы с Путиным в приеме
Контраст в процедуре встречи по прилете в США президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского был настолько велик, что вызвал обиду у украинского лидера, сообщает The Telegraph.
В августе Путина в США встречали с большой помпой, а глава Белого дома Дональд Трамп лично ждал его на красной ковровой дорожке на Аляске. В то же время прибытие Зеленского во Флориду в минувшие выходные не было отмечено ни официальной ковровой дорожкой, ни приветствием со стороны даже рядового американского чиновника.
По данным издания, это несоответствие, обнажающее хрупкость американо-украинских отношений, не могло остаться незамеченным для самого Зеленского.
Кроме того, разговор Путина и Трампа перед встречей с Зеленским вызвал беспокойство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- За шум в новогоднюю ночь грозит штраф до 2 тысяч рублей
- МИД РФ: Граждане ЕС продолжают получать визы в Россию по упрощенной схеме
- Онищенко предложил россиянам выйти на работу 2 января
- СМИ: Зеленский обиделся на США из-за разницы с Путиным в приеме
- Совфед: Инструкция Минпросвещения о спорах защитит педагогов
- Авиакомпании РФ получат более 50 новых отечественных самолетов
- Трамп сомневается в возможных военных действиях Китая против Тайваня
- Сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили медаль
- Трамп пригрозил Ирану новыми бомбовыми ударами
- Чиновника в Петербурге вместе с замом задержали по делу об организации тройного убийства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru