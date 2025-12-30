МИД РФ: Граждане ЕС продолжают получать визы в Россию по упрощенной схеме

По его словам, несмотря на запрет шенгена для россиян, граждане ЕС по-прежнему получают визы в Россию по упрощенным правилам. Москва продолжает следовать положениям двустороннего соглашения 2006 года, которое Евросоюз в одностороннем порядке приостановил в 2022 году. Соглашение предусматривает, в частности, выдачу многократных виз сроком до пяти лет. Также для граждан ЕС остается доступной упрощенная процедура получения единой электронной визы в Россию, отметил дипломат.

Ранее замглавы российского МИД Дмитрий Любинский заявил, что Россия готовит ответные меры на запрет Евросоюза выдавать гражданам РФ многократные визы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

