МИД РФ: Граждане ЕС продолжают получать визы в Россию по упрощенной схеме
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал асимметричную ситуацию в визовой сфере между РФ и Евросоюзом, сообщает РИА Новости.
По его словам, несмотря на запрет шенгена для россиян, граждане ЕС по-прежнему получают визы в Россию по упрощенным правилам. Москва продолжает следовать положениям двустороннего соглашения 2006 года, которое Евросоюз в одностороннем порядке приостановил в 2022 году. Соглашение предусматривает, в частности, выдачу многократных виз сроком до пяти лет. Также для граждан ЕС остается доступной упрощенная процедура получения единой электронной визы в Россию, отметил дипломат.
Ранее замглавы российского МИД Дмитрий Любинский заявил, что Россия готовит ответные меры на запрет Евросоюза выдавать гражданам РФ многократные визы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
