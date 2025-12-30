За шум в новогоднюю ночь грозит штраф до 2 тысяч рублей
Даже в Новый год шумные празднования могут привести к штрафу, предупреждают юристы, сообщает РИА Новости.
Как заявила член союза юристов-блогеров Илона Прокофьева, режим тишины регулируется на региональном уровне и часто не делает исключений для праздничной ночи. Размер штрафа для жильцов, нарушающих покой соседей, может достигать 2 тысяч рублей.
Эксперт советует гражданам ознакомиться с местными законами о тишине, чтобы встретить праздник без конфликтов и административных последствий.
Штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей можно получить просто за запуск фейервеков во дворе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
