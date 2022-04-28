«Это пресса вбросила»: В Госдуме не подтвердили индексацию МРОТ на 9%
Ярослав Нилов сказал в эфире НСН, что грядущая индексация пенсий и пособий поможет поддержать «в трудную минуту» покупательную способность россиян.
Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не подтвердил озвученную в СМИ информацию о грядущем повышении МРОТ и прожиточного минимума на 9%.
Ранее СМИ сообщили, ссылаясь на источники, что в Госдуме обсуждают внеочередное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на 9%.
«Я не знаю, кем это обсуждается. Это в прессе кто-то эту информацию вбросил. Я таких цифр не слышал. В ближайшее время Росстат эту цифру определит с учетом позиции, озвученной президентом на встрече с парламентариями, что в ближайшее время эта индексация произойдет», - сказала Нилов.
При этом он подтвердил, что МРОТ действительно повысят, а пенсии и пособия проиндексируют.
«Реальная инфляция у нас оказалась выше прогноза, исходя из того, что была объявлена санкционная война, введены ограничительные меры, упал курс национальной валюты, была нарушена логистика, что повлекло за собой рост цен и ажиотажный спрос, который, в том числе, был спровоцирован недобросовестными коммерсантами. Сейчас ситуация гораздо лучше: укрепился курс национальной валюты, изменилась ключевая ставка, цены на товары тоже стабилизировались, но все равно инфляция была, повышение есть. Чтобы поддержать покупательную способность граждан в такую трудную минуту необходимо проиндексировать пенсии и пособия, увеличить МРОТ и прожиточный минимум», - сказал глава думского комитета.
Нилов объяснил, повлияет ли грядущая индексация на рост цен.
«Причем здесь индексация и рост цен? Мы делаем индексацию, чтобы сохранить покупательную способность. Если не делать индексацию, сохраняя размер пенсии, она будет обесцениваться из-за роста цен», - подчеркнул парламентарий.
По его словам, прежде чем вводить новые меры, надо определить реальную инфляцию.
«Необходимо сейчас определить реальную инфляцию для продуктов питания первой необходимости. Конечно, речь идет не про красную икру, лекарств, непродовольственных товаров первой необходимости. И, исходя из этой инфляции, проиндексировать все пенсии – и страховые, и социальные, и военные, и государственные, увеличить пособия, поднять МРОТ и прожиточный минимум», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В начале апреля экономист Владислав Жуковский говорил НСН, что увеличивать МРОТ, прожиточный минимум и индексировать пенсии в России нет смысла, потому что реальная инфляция увеличилась до 40%, вместо официальных 16,7%.
Со своей стороны, бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев предупреждал читателей «Радиоточки НСН», что в этом году россиянам придется пережить «стагфляцию», сочетание экономического спада с беспрецедентно высокой инфляцией.
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