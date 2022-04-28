«Это пресса вбросила»: В Госдуме не подтвердили индексацию МРОТ на 9%

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не подтвердил озвученную в СМИ информацию о грядущем повышении МРОТ и прожиточного минимума на 9%.

Ранее СМИ сообщили, ссылаясь на источники, что в Госдуме обсуждают внеочередное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на 9%.