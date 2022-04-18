«Пережить стагфляцию»: Экс-министр экономики рассказал, что даст «трансформация» Набиуллиной
Инфляция в России может превысить 20%, сочетаясь при этом с серьезным экономическим спадом, сказал в эфире НСН Андрей Нечаев.
Россиян ждет в этом году беспрецедентная инфляция, а экономику - перестройка банковского сектора и открытие производств с нуля, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика какое-то время какое-то время сможет существовать благодаря запасам, однако «уже во втором — начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации».
«Трудно сказать, что конкретно имела в виду Набиуллина, но понятно, что в свете запрета на экспорт в Россию высоких технологий придется очень активно заниматься импортозамещением, в том числе, фактически с нуля начинать некоторые производства типа выпуска дальнемагистральных самолетов. Плюс, я думаю, что серьезная перестройка ждет банковский сектор. Скорее всего государству нужно будет оказывать помощь ведущим банкам», - сказал Нечаев.
При этом он предупредил, что в этом году россиянам придется пережить так называемую «стагфляцию».
«Понятно, что российскую экономику ждет серьезный спад. По официальному прогнозу, который озвучивали Кудрин и Силуанов (бывший и действующий главы Минфина - прим. НСН), ожидается падение ВВП где-то на 10%, а некоторые эксперты предрекают большее падение с соответствующим резким ростом безработицы, в том числе за счет западных компаний, которые уходят из России. Плюс беспрецедентно высокая инфляция. Я думаю, что в терминах Росстата с его специфической методикой инфляция будет минимум 20%, хотя некоторые эксперты называют и 25-30%. Нам придется пережить то, что называют "стагфляция", - сочетание экономического спада с высокой инфляцией», - уверен экс-министр.
Нечаев также предрек дефолт из-за заморозки части золотовалютных резервов РФ, отметив, что это не влияет на внутреннюю экономику.
«Доступ к резервам тут ни при чем, потому что они итак лежали "мертвым грузом". Он создает только обслуживание валютных облигаций, выпущенных на внешний рынок, где России придется пережить дефолт. С точки зрения внутренней экономики, тут каких-то драматических последствий пока нет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский говорил НСН, что снижение ВВП в России в 2022 году может в два раза превысить прогнозы властей.
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