«Пережить стагфляцию»: Экс-министр экономики рассказал, что даст «трансформация» Набиуллиной

Россиян ждет в этом году беспрецедентная инфляция, а экономику - перестройка банковского сектора и открытие производств с нуля, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика какое-то время какое-то время сможет существовать благодаря запасам, однако «уже во втором — начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации».