В России планируют повысить МРОТ и прожиточный минимум
Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в России могут увеличить на 9%. Об этом пишут Известия, ссылаясь на источники.
Высокопоставленный источник в Госдуме сообщил изданию о планируемом повышении МРОТ и минимального уровня дохода, при этом федеральный чиновник , который принимает участие в обсуждении, подтвердил рассмотрение индексации в диапазоне 9–10%. Еще один источник заявил, что профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов допускает повышение этих выплат на 8–10%.
Сейчас МРОТ составляет около 13 890 рублей, прожиточный минимум — 12 654 рублей. После повышения их размер составит 15 140 и 13 793 рубля соответственно, отмечает РЕН ТВ.
Обычно индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий проводят с 1 января. Однако из-за ускорения инфляции на фоне спецоперации на Украине власти решили провести внеочередную индексацию выплат.
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