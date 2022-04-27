Путин анонсировал индексацию пенсий, пособий и зарплат

Решения по индексации социальных пособий, пенсий и заработных плат сотрудников бюджетной сферы будут приняты в ближайшее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с Советом законодателей. Заседание проходит в Санкт-Петербурге, обсуждаются меры по реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкционного давления, а также вопросы обеспечения финансовой устойчивости регионов.

Глава государства обратился с призывом к парламенту очень тщательно отработать все механизмы индексации. Путин также считает, что планы удушить Россию санкциями провалились. Он считает необходимым одновременно с обеспечением стабильности экономики и функционирования предприятий укреплять индустриальный суверенитет страны и даже «глобальное лидерство по ряду направлений».

Президент пообещал ответить на «топорные» попытки изолировать Российскую Федерацию большей свободой бизнеса и открытостью к честному партнерству. Он также утверждал, что государство готово «уважать и надежно защищать» собственников и добросовестных инвесторов

