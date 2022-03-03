Рогозин призвал руководство российских компаний урезать свои зарплаты
3 марта 202213:48
Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что будет поднимат зарплату персоналу ракетно-космической отрасли, сообщает РИА Новости.
По его мнению, руководству российских компаний наоборот, следует сократить свои оклады.
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3 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru