Рогозин призвал руководство российских компаний урезать свои зарплаты

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что будет поднимат зарплату персоналу ракетно-космической отрасли, сообщает РИА Новости.

По его мнению, руководству российских компаний наоборот, следует сократить свои оклады.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ЗарплатаГоскорпорацииРоскосмосДмитрий Рогозин
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