Выплаты по больничным могут превысить 140 тысяч рублей в месяц
Минтруд представил на общественное обсуждение законопроект о едином тарифе взносов в соцфонды, пишет «Российская газета».
В ведомстве предлагают установить единый круг застрахованных лиц, ввести единый тариф взносов на обязательное социальное страхование, которые будут перечисляться единым платежом, а также утвердить единую базу для исчисления страховых взносов.
В министерстве полагают, что это позволит к 2025 году поднять максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до 57,4 тысяч рублей, максимальное пособие по беременности за 140 дней - до 660,9 тысяч рублей, максимальное пособие по временной нетрудоспособности при стаже от 8 лет (больничные) - до 143,5 тысяч рублей.
Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что поздний выход на пенсию и монетизация льгот обеспечат более высокий уровень пенсии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,5 млн+152 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+735 / сут.
Выздоровели
12,5 млн+127 тыс. / сут.
- Экс-соратник Навального: собранные на выборы деньги, Алексей тратил на личные нужды
- Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать республики
- Актер Михайлов возмутился, что российские фигуристы выступают под иностранные песни
- Артиста Невзорова похоронят на Троекуровском кладбище 24 февраля
- СМИ: взрывы прогремели в районе донецкого аэропорта
- Названа сумма, которую россияне готовы потратить на подарки к 23 Февраля и 8 Марта
- Стало известно число россиян, оформивших сертификат по антителам к COVID-19
- Галь Гадот поблагодарила Трусову за выступление на Олимпиаде
- Выплаты по больничным могут превысить 140 тысяч рублей в месяц
- СМИ: главы МИД стран ЕС одобрили санкции против россиян за выборы в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru