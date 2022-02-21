Выплаты по больничным могут превысить 140 тысяч рублей в месяц

В ведомстве предлагают установить единый круг застрахованных лиц, ввести единый тариф взносов на обязательное социальное страхование, которые будут перечисляться единым платежом, а также утвердить единую базу для исчисления страховых взносов.

В министерстве полагают, что это позволит к 2025 году поднять максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до 57,4 тысяч рублей, максимальное пособие по беременности за 140 дней - до 660,9 тысяч рублей, максимальное пособие по временной нетрудоспособности при стаже от 8 лет (больничные) - до 143,5 тысяч рублей.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что поздний выход на пенсию и монетизация льгот обеспечат более высокий уровень пенсии.

