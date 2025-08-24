СМИ: Альпинистку Наговицыну еще могут спасти
У альпинистки Натальи Наговицыной всё-таки есть шанс спастись. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным Базы, уже завтра предпримут попытку эвакуировать российскую спортсменку с пика Победы в Кыргызстане, где она находится с переломом ноги. Ранее СМИ считали её спасение невозможным, предполагая, что тело удастся извлечь лишь в 2026 году, когда откроется новый сезон.
Как рассказала «Базе» член Федерации альпинизма России Анна Пиунова, 25 августа на пике ожидается кратковременное улучшение погоды — последний ясный день в этом сезоне. Сначала к месту, где находится Наговицына, направят дрон. Если женщина подаст признаки жизни, её попытаются поднять с помощью еврокоптера под управлением итальянского пилота. Операцию будет проводить частная спасательная компания.
Ранее председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма РФ Яковенко заявлял, что спасательные работы прекращены из-за завершения сезона, а добраться до высоты 7 км будет невозможно до конца июня 2026 года.
47-летняя Наталья Наговицына получила травму 12 августа во время спуска с горы. С тех пор она остаётся на высоте 7000 метров при температуре около –23 °C. Ей удалось доставить еду, горелку и спальный мешок, но три попытки спасения закончились трагедиями: один из спасателей погиб, а при жёсткой посадке вертолёта пилот и ещё один спасатель получили тяжёлые травмы, собщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
