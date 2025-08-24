Крупную аварию на магистральном водоводе в Крыму устранили

Крупную аварию на магистральном водоводе в Крыму устранили. Об этом сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Дагестанский Избербаш остался без воды из-за удара молнии

Гоцанюк сообщил, что аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе Феодосия–Судак завершены. При этом, учитывая протяжённость водовода и объём системы, полное восстановление водоснабжения может занять до 48 часов.

Он уточнил, что в этот период будет продолжаться организованный подвоз воды.

Авария на водоводе в Крыму произошла 22 августа. В результате без воды остались десять населённых пунктов, включая Судак, Коктебель, Орджоникидзе и Новый Свет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/Aksenov82
ТЕГИ:ВодаКрымРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры