Крупную аварию на магистральном водоводе в Крыму устранили

Гоцанюк сообщил, что аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе Феодосия–Судак завершены. При этом, учитывая протяжённость водовода и объём системы, полное восстановление водоснабжения может занять до 48 часов.

Он уточнил, что в этот период будет продолжаться организованный подвоз воды.

Авария на водоводе в Крыму произошла 22 августа. В результате без воды остались десять населённых пунктов, включая Судак, Коктебель, Орджоникидзе и Новый Свет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».