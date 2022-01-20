Эпидемиолог оценила шанс заразиться «омикроном» после «дельты»
Вероятность заразиться «омикроном» после того, как человек переболел «дельтой», составляет около 15-20%. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Она отметила, что таковы данные исследования специалистов ЮАР. Между тем, ранее вероятность повторного развития заболевания составляла менее 1-2 процентов, передает РИА Новости.
Снизить риск повторного заражения COVID-19 можно путем вакцинации. Также Пшеничная призвала продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, следить за гигиеной рук.
По словам специалиста, повторная инфекция может протекать бессимптомно, у некоторых пациентов отмечается заложенность носа. К этому симптому часто присоединяются общая слабость, боли в мышцах и суставах, головная боль, насморк, першение в ротоглотке, некоторых беспокоит периодический сухой кашель.
Все симптомы «омикрона» напоминают ОРВИ или грипп.
На данный момент массовая изоляция не нужна, но руководители организаций должны перевести на удаленную работу непривитых граждан с противопоказаниями к вакцинации, заявил в четверг бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru