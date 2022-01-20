Эпидемиолог оценила шанс заразиться «омикроном» после «дельты»

Вероятность заразиться «омикроном» после того, как человек переболел «дельтой», составляет около 15-20%. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила, что таковы данные исследования специалистов ЮАР. Между тем, ранее вероятность повторного развития заболевания составляла менее 1-2 процентов, передает РИА Новости.