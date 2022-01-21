Главный фармаколог Москвы рекомендовала начать самостоятельное лечение при первых симптомах «омикрона»

Специалист посоветовала к симптоматическому лечению добавить противовирусные препараты с содержанием таких действующих веществ, как риамиловир, умифеновир. Эффективными будут капли и спреи интерферона-альфы. Они снизят вирусную нагрузку, предотвратят размножение вируса в организме, а также сократят длительность болезни.

Антибиотики при вирусной инфекции неэффективны, их принимать не стоит.



Вместе с тем врач подчеркнула, что если при самостоятельном лечении через двое-трое суток самочувствие не улучшается, и появляются новые симптомы, нужно обратиться к врачу.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что больных коронавирусной инфекции в России может быть в 6-10 раз больше по сравнению с данными официальной статистике из-за болеющих бессимптомно или в легкой форме.

