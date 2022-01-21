Главный фармаколог Москвы рекомендовала начать самостоятельное лечение при первых симптомах «омикрона»

Пациентам с легкой формой ОРВИ, к которой в большинстве случаев относится и омикрон-штамм коронавируса, можно применять симптоматическое лечение, направленное на облегчение симптомов. Об этом рассказала «Ленте.ру» главный клинический фармаколог Департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлёва.

По словам специалиста, самые распространенные симптомы ОРВИ - повышение температуры, насморк и боль в горле. Для их облегчения необходимо прежде всего соблюдать домашний режим и обращать пристальное внимание на свое состояние.

Если заболевание протекает легко, то в госпитализации нет необходимости, не требуется и какого-то специфического лечения. Если же температура повышается до 38-38,5 градуса - необходимо принять жаропонижающее средство на основе парацетамола. А при насморке — использовать сосудосуживающие препараты. Боль в горле, по словам Журавлевой, способны облегчить лекарства, уменьшающие першение, неприятные ощущения, а также обильное теплое, витаминное питье.

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Специалист посоветовала к симптоматическому лечению добавить противовирусные препараты с содержанием таких действующих веществ, как риамиловир, умифеновир. Эффективными будут капли и спреи интерферона-альфы. Они снизят вирусную нагрузку, предотвратят размножение вируса в организме, а также сократят длительность болезни.

Антибиотики при вирусной инфекции неэффективны, их принимать не стоит.

Вместе с тем врач подчеркнула, что если при самостоятельном лечении через двое-трое суток самочувствие не улучшается, и появляются новые симптомы, нужно обратиться к врачу.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что больных коронавирусной инфекции в России может быть в 6-10 раз больше по сравнению с данными официальной статистике из-за болеющих бессимптомно или в легкой форме.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ЛечениеОмикрон-штамм
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