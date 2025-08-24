СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва в ЦДМ в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва в Центральном Детском Магазине (ЦДМ) на Лубянке. Об этом сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.

СМИ: Взрыв в ЦДМ произошел у кафе на третьем этаже

На месте происшествия продолжают работать следователи. По данным администрации, взрыв произошёл в помещении одного из арендаторов, после чего была проведена полная эвакуация посетителей и сотрудников магазина.

Число пострадавших уточняется. На данный момент известно об одном погибшем и трех пострадавших, двое из которых госпитализированы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье погибшего.

Пресс-служба ЦДМ сообщила, что магазин на день приостановил работу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

