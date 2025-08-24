Минобороны: Россия и Украина провели обмен пленными 146 на 146
Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 146 на 146. Об этом сообщает Минобороны России.
В МО РФ добавили, что также возвращены восемь граждан России — жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом, — которые вскоре будут доставлены на родину.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую поддержку.
Все они будут направлены в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Гуманитарное посредничество в процессе возвращения военнослужащих из плена осуществляли Объединённые Арабские Эмираты.
14 августа Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 84 на 84, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Россия и Украина провели обмен пленными 146 на 146
- «Охрана растерялась»: В «Детском мире» на Лубянке произошел взрыв
- Панде Катюше в честь дня рождения подарили праздничный торт
- Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы
- Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто
- Индия примет участие в московской книжной ярмарке и проведет кинофестиваль
- Мошенники украли у пенсионера 4 млн рублей через рекламу в мобильной игре
- СМИ: Взрыв в ЦДМ произошел у кафе на третьем этаже
- ЛДПР предложила установить единые льготы на проезд пенсионерам по всей России
- Дрозденко: Открытое горение на терминале НОВАТЭК в Усть-Луге ликвидировано
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru