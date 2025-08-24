Минобороны: Россия и Украина провели обмен пленными 146 на 146

В МО РФ добавили, что также возвращены восемь граждан России — жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом, — которые вскоре будут доставлены на родину.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую поддержку.

Все они будут направлены в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Гуманитарное посредничество в процессе возвращения военнослужащих из плена осуществляли Объединённые Арабские Эмираты.

14 августа Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 84 на 84, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».