Мурашко заявил об увеличении числа заболевающих коронавирусом повторно

По его словам, это связано с приходом нового штамма «омикрон», рост составляет от 5 до 10 раз.

«Ситуация напряжённая, поэтому каждому необходимо позаботиться о своём здоровье», - подчеркнул министр.

Также Мурашко добавил, что «омикрон» начинает доминировать «за три-четыре недели циркуляции».

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что пик заболеваемости новым вариантом коронавируса «омикрон» может начаться в городе в конце января, сообщают «Невские новости».

