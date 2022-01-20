Мурашко заявил об увеличении числа заболевающих коронавирусом повторно

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в стране увеличилось количество повторных заражений среди переболевших коронавирусом, сообщает РИА Новости.

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По его словам, это связано с приходом нового штамма «омикрон», рост составляет от 5 до 10 раз.

«Ситуация напряжённая, поэтому каждому необходимо позаботиться о своём здоровье», - подчеркнул министр.

Также Мурашко добавил, что «омикрон» начинает доминировать «за три-четыре недели циркуляции».

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что пик заболеваемости новым вариантом коронавируса «омикрон» может начаться в городе в конце января, сообщают «Невские новости».

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусЗаболеваниеМинздрав
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