Мурашко заявил об увеличении числа заболевающих коронавирусом повторно
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в стране увеличилось количество повторных заражений среди переболевших коронавирусом, сообщает РИА Новости.
По его словам, это связано с приходом нового штамма «омикрон», рост составляет от 5 до 10 раз.
«Ситуация напряжённая, поэтому каждому необходимо позаботиться о своём здоровье», - подчеркнул министр.
Также Мурашко добавил, что «омикрон» начинает доминировать «за три-четыре недели циркуляции».
Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что пик заболеваемости новым вариантом коронавируса «омикрон» может начаться в городе в конце января, сообщают «Невские новости».
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