Путин на следующей неделе отправится в Китай с четырехдневным визитом

По его словам, в ходе визита запланированы масштабные переговоры между российской и китайской делегациями. Путин также примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, который пройдет с 31 августа по 1 сентября. В мероприятии примут участие свыше 20 глав иностранных государств и представители 10 международных организаций.

Также в сентябре в КНР пройдут торжества, посвящённые 80-летию Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны. Президенту России было направлено приглашение, которое он уже подтвердил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».