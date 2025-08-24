Путин на следующей неделе отправится в Китай с четырехдневным визитом
Президент России Владимир Путин в ближайшие дни отправится в четырёхдневный визит в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин, говоря о планах президента России на следующую неделю.
По его словам, в ходе визита запланированы масштабные переговоры между российской и китайской делегациями. Путин также примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, который пройдет с 31 августа по 1 сентября. В мероприятии примут участие свыше 20 глав иностранных государств и представители 10 международных организаций.
Также в сентябре в КНР пройдут торжества, посвящённые 80-летию Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны. Президенту России было направлено приглашение, которое он уже подтвердил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Крупную аварию на магистральном водоводе в Крыму устранили
- Путин на следующей неделе отправится в Китай с четырехдневным визитом
- СМИ: Альпинистку Наговицыну еще могут спасти
- СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва в ЦДМ в Москве
- Минобороны: Россия и Украина провели обмен пленными 146 на 146
- «Охрана растерялась»: В «Детском мире» на Лубянке произошел взрыв
- Панде Катюше в честь дня рождения подарили праздничный торт
- Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы
- Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто
- Индия примет участие в московской книжной ярмарке и проведет кинофестиваль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru