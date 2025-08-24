Лавров: Россия готова продолжить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле

Лавров напомнил, что Путин чётко заявил о готовности России продолжить прямые переговоры с Украиной, начавшиеся в Стамбуле, где уже прошло три раунда. По его словам, президент подчеркнул, что встречи на высшем уровне, особенно между лидерами России и Украины, должны быть тщательно подготовлены, для чего необходим согласованный сторонами предварительный процесс.

В этой связи, по словам Лаврова, Россия предложила повысить уровень делегаций, участвующих в переговорах в Стамбуле, чтобы обсудить конкретные вопросы военного, политического и гуманитарного характера, которые затем будут доведены до сведения Путина и Зеленского.

Он напомнил, что на предыдущей встрече российская сторона предложила создать три рабочие группы, включая группу по политическим вопросам, однако прошло более месяца, и ответа от украинской стороны до сих пор не поступило.

Ранее Лавров заявил, что повестки дня для встречи Путина и Зеленского пока нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».