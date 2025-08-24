СМИ: Израиль нанес авиаудары по столице Йемена
Израиль нанес авиаудары по йеменской столице Сана и окрестностям города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Йемене.
Отмечается, что в Сане слышны взрывы. Местные СМИ писали, что удар мог быть нанесен Израилем по нефтяной станции или президентскому дворцу.
В ЦАХАЛ заявили о готовящейся серии ударов по целям в Йемене, которые будут нанесены в ответ на пуски ракет и беспилотников по израильской территории, передает агентство «Mehr».
До этого в правящем на севере Йемена шиитском военно-политическом движении хуситов объявили об атаке в Израиле аэропорта Бен-Гурион и двух целей в Тель-Авиве и Ашкелоне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в интервью НСН отметил, что израильская армия в Газе действует аккуратно из-за оставшихся в заложниках у ХАМАС людей, если их вернут, то не потребуется военное вмешательство.
