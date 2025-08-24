СМИ: Израиль нанес авиаудары по столице Йемена

В ЦАХАЛ заявили о готовящейся серии ударов по целям в Йемене, которые будут нанесены в ответ на пуски ракет и беспилотников по израильской территории, передает агентство «Mehr».

До этого в правящем на севере Йемена шиитском военно-политическом движении хуситов объявили об атаке в Израиле аэропорта Бен-Гурион и двух целей в Тель-Авиве и Ашкелоне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в интервью НСН отметил, что израильская армия в Газе действует аккуратно из-за оставшихся в заложниках у ХАМАС людей, если их вернут, то не потребуется военное вмешательство.