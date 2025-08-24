Сотрудники игрового центра в ЦДМ вывели 20 детей после взрыва

По его словам, после срабатывания пожарной сигнализации они собрали детей, взяли пледы, надели на них форму центра, чтобы в случае необходимости было проще их найти, и вывели всех по пожарной лестнице.

Сотрудник сообщил, что во время ЧП в игровом центре находились 20 детей, однако все они были под присмотром персонала. Он добавил, что каждый сотрудник направил детей к эвакуационному выходу.

По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали в результате ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в ЦДМ есть погибший и пострадавшие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

