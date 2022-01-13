«Этнические анклавы» или «активное население»? Бастрыкин вспомнил про мигрантов
Глава СК обратил внимание на преступность среди мигрантов, однако у экспертов разные подходы к этой проблеме.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о проблеме преступности среди мигрантов и предложил пути для ее решения. По его словам, в России необходимо совершенствовать миграционные процессы. Глава СК добавил, что молодые люди из центральноазиатских республик больше подвержены методам вербовки террористов, передает РИА Новости.
О трудностях с адаптацией иностранных рабочих в России упоминал и президент РФ Владимир Путин. В ходе встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в декабре он заявил, что обучение мигрантов русскому языку является самым верным способом их адаптации к проживанию в России.
Ряд представителей правоохранительных органов также обращал внимание на существующие сложности при работе с мигрантами. Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что на московских рынках «Садовод» и «Фуд Сити» работает много мигрантов, а их территория является налоговым раем для жуликов.
«Этнические анклавы там, где этническая работа. Это "Садовод" и "Фуд Сити". Это очень нехорошие места, потому что работают там за наличные, там криминал, налоговый рай для жуликов. На этих рынках нет никаких проверок, полицию туда не пускают, налоговую тоже не пускают. Это говорит о том, что крышевание этих анклавов идет на самом высоком уровне. Тем, кто их крышует, наплевать на москвичей. "Фуд Сити" держат азербайджанцы. Когда была война между Арменией и Азербайджаном, туда не пускали армян», - отметил Пашкин.
Не секрет, что одной из основных сфер занятости трудовых мигрантов является строительство. Однако рекордные показатели по строительству жилья в России являются заслугой застройщиков, а не мигрантов, напомнил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
«Они являются людьми, которые помогают строить, но, если бы не было этих людей, были бы другие. Я бы не стал делать выводы, что, если мы сейчас прекратим трудовую миграцию, у нас будет большая проблема. Кто эти люди? Они зарабатывают здесь деньги и переводят их в другую страну. Если у государства стоит задача таким образом опосредованно оказывать влияние на Среднюю Азию, не выпуская ее из орбиты своего влияния, наверное, в этом есть положительный момент. Но тогда нужно об этом говорить. А говорить о том, что у нас своих рабочих рук не хватает, поэтому давайте мигрантов привлекать, это неправильно», - считает эксперт по недвижимости.
А историк и публицист Евгений Понасенков в пресс-центре НСН и вовсе заявил, что большое количество приезжих из неразвитых стран приведут к уничтожению русского языка и культуры.
«Надо понимать, что мигранты – это из люди из регионов неразвитых, с определенной религией, это не проблема только лишь России, это огромная проблема для Франции, Италии, Англии. Лондон уже не принадлежит англичанам, Париж не принадлежит французам. Это абсолютная катастрофа, это просто оккупация. Это касается и Москвы, зачем нужны были века культуры, чтобы все уничтожить. Я за дружбу, но не надо», - заявил он.
При этом не все эксперты столь категоричны. Так, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Борис Денисов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что проблема демографии и нехватки рабочих рук во всех развитых странах решается исключительно за счет миграции: принудить коренное население к активному деторождению не получилось еще ни у одного государства.
«Не только Россия вымирает, вымирают все развитые народы. Они живут только за счет миграции извне. В России, думаю, уже обратили внимание на этот путь. Количество людей из Средней Азии очень велико. Ксенофобия, к сожалению, очень сильно развита, но думаю, что это изменится. Мне-то не дожить до этих времен, но, может, вы доживете», - выразил надежду специалист.
Вопрос миграции нередко излишне политизируется, а законодательство в отношении иностранных граждан в России не нуждается в ужесточении: за два административных правонарушения они выдворяются из страны с пятилетним запретом на возвращение, отметил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Ситуация такая: нужно, чтобы мы слышали о массовых драках – мы будем слышать. Если не нужно население нервировать, то мы ничего и не услышим. То, что СМИ нам об этом рассказывают, не значит, что драк стало больше. Надо посмотреть полицейскую статистику, чтобы сделать какой-то вывод. Вероятно, какая-то была директива – рассказать о том, что мигранты здесь дерутся. <...> Говорили, что таджикские мигранты более других подвержены заболеванию туберкулезом, начали ограничивать въезд их в Россию. Пока не подписали договор о размещении 201-й дивизии (Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база, крупнейшее военное соединение России за её пределами, - прим. НСН), не перестали таджикские мигранты болеть туберкулезом», - пояснил Каримов.
На всю страну существует не более шести мест концентрированного проживания мигрантов, и они не представляют опасности для граждан РФ, рассказал руководитель группы исследований миграции и этничности РАНХиГС, доцент Высшей школы экономики Евгений Варшавер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Миф и представление о том, что места резидентной концентрации являют собой проблему, идут, например, от Франции, где такие места – это одновременно криминал и безработица. А у нас это не криминал и не безработица. У нас экономически активное мигрантское население. Приезжают, селятся, зарабатывают деньги, а потом либо остается там, либо в процессе интеграции в принимающее общество выбывают в другие районы, где мигрантов гораздо меньше», - объяснил ученый.
Ранее экономист Василий Колташов рассказал, что благодаря оттоку мигрантов с начала пандемии часть россиян смогла не потерять заработок при росте безработицы.
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