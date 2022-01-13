«Этнические анклавы» или «активное население»? Бастрыкин вспомнил про мигрантов

Ряд представителей правоохранительных органов также обращал внимание на существующие сложности при работе с мигрантами. Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что на московских рынках «Садовод» и «Фуд Сити» работает много мигрантов, а их территория является налоговым раем для жуликов.

«Этнические анклавы там, где этническая работа. Это "Садовод" и "Фуд Сити". Это очень нехорошие места, потому что работают там за наличные, там криминал, налоговый рай для жуликов. На этих рынках нет никаких проверок, полицию туда не пускают, налоговую тоже не пускают. Это говорит о том, что крышевание этих анклавов идет на самом высоком уровне. Тем, кто их крышует, наплевать на москвичей. "Фуд Сити" держат азербайджанцы. Когда была война между Арменией и Азербайджаном, туда не пускали армян», - отметил Пашкин.

Не секрет, что одной из основных сфер занятости трудовых мигрантов является строительство. Однако рекордные показатели по строительству жилья в России являются заслугой застройщиков, а не мигрантов, напомнил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

«Они являются людьми, которые помогают строить, но, если бы не было этих людей, были бы другие. Я бы не стал делать выводы, что, если мы сейчас прекратим трудовую миграцию, у нас будет большая проблема. Кто эти люди? Они зарабатывают здесь деньги и переводят их в другую страну. Если у государства стоит задача таким образом опосредованно оказывать влияние на Среднюю Азию, не выпуская ее из орбиты своего влияния, наверное, в этом есть положительный момент. Но тогда нужно об этом говорить. А говорить о том, что у нас своих рабочих рук не хватает, поэтому давайте мигрантов привлекать, это неправильно», - считает эксперт по недвижимости.

А историк и публицист Евгений Понасенков в пресс-центре НСН и вовсе заявил, что большое количество приезжих из неразвитых стран приведут к уничтожению русского языка и культуры.

«Надо понимать, что мигранты – это из люди из регионов неразвитых, с определенной религией, это не проблема только лишь России, это огромная проблема для Франции, Италии, Англии. Лондон уже не принадлежит англичанам, Париж не принадлежит французам. Это абсолютная катастрофа, это просто оккупация. Это касается и Москвы, зачем нужны были века культуры, чтобы все уничтожить. Я за дружбу, но не надо», - заявил он.

При этом не все эксперты столь категоричны. Так, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Борис Денисов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что проблема демографии и нехватки рабочих рук во всех развитых странах решается исключительно за счет миграции: принудить коренное население к активному деторождению не получилось еще ни у одного государства.

«Не только Россия вымирает, вымирают все развитые народы. Они живут только за счет миграции извне. В России, думаю, уже обратили внимание на этот путь. Количество людей из Средней Азии очень велико. Ксенофобия, к сожалению, очень сильно развита, но думаю, что это изменится. Мне-то не дожить до этих времен, но, может, вы доживете», - выразил надежду специалист.

Вопрос миграции нередко излишне политизируется, а законодательство в отношении иностранных граждан в России не нуждается в ужесточении: за два административных правонарушения они выдворяются из страны с пятилетним запретом на возвращение, отметил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».