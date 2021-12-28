«Их десятки тысяч!» Из России будут выдворять мигрантов без патента
Ренат Каримов рассказал НСН об ужасных условиях в Миграционном центре в Сахарово, где у иностранцев нет шансов избежать заражения COVID-19.
Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, за что из России могут выдворить иностранцев.
Ранее в МИД РФ сообщили, что с 1 января за незаконную трудовую деятельность мигранты могут быть выдворены из России, а работодатели за привлечение таких работников - оштрафованы на сумму до 800 тыс. рублей за каждого человека.
«За нарушения, связанные с нелегальными работой и пребыванием, подразумевается административное наказание вплоть до высылки из страны с последующим запретом въезда на срок от трех до пяти лет. Если у него (иностранца – прим. НСН) нет патента, и он будет на рабочем месте, то его могут выдворить. Органы миграционного контроля специально посещают места работы, фотографируют, составляют протоколы, доставляют нарушителей в суд, где их наказывают административным штрафом от 5 до 7 тысяч рублей и выдворением за пределы РФ. Количество таким образом выдворенных всегда составляло десятки тысяч в Москве и столько же в Московской области, а в целом по России эта цифра достигала сотни тысяч человек и больше», - сказал Каримов.
По его словам, получить патент на работу просто, однако есть «отягчающие обстоятельства».
«Получить разрешение на работу в виде патента не сложно, но есть несколько отягчающих обстоятельств. Во-первых, для этого надо ехать далеко от Москвы и потратить целый рабочий день. А, во-вторых, там не соблюдаются санитарные нормы. Никакой социальной дистанции ни в автобусе, ни в самом многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово соблюдено быть не может, потому что туда приходят тысячи иностранцев. В условиях этой скученности избежать заражения невозможно, поэтому мы обращались в разные инстанции с предложением не оформлять патенты – кончился старый патент, ты заплатил за 12-й месяц, а теперь плати за 13-й и дальше, пока не спадет напряжение, связанное с пандемией и ограничениями», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее историк и публицист Евгений Понасенков говорил НСН, что российские власти замалчивают проблему с мигрантами, которая достигла катастрофического масштаба.
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