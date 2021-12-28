«Их десятки тысяч!» Из России будут выдворять мигрантов без патента

«За нарушения, связанные с нелегальными работой и пребыванием, подразумевается административное наказание вплоть до высылки из страны с последующим запретом въезда на срок от трех до пяти лет. Если у него (иностранца – прим. НСН) нет патента, и он будет на рабочем месте, то его могут выдворить. Органы миграционного контроля специально посещают места работы, фотографируют, составляют протоколы, доставляют нарушителей в суд, где их наказывают административным штрафом от 5 до 7 тысяч рублей и выдворением за пределы РФ. Количество таким образом выдворенных всегда составляло десятки тысяч в Москве и столько же в Московской области, а в целом по России эта цифра достигала сотни тысяч человек и больше», - сказал Каримов.

По его словам, получить патент на работу просто, однако есть «отягчающие обстоятельства».