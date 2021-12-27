Путин назвал изучение русского языка важнейшим способом адаптации мигрантов в РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что обучение мигрантов русскому языку является самым верным способом их адаптации к проживанию в России.

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По его словам, со знанием русского языка мигранты смогут чувствовать себя комфортно и спокойно работать.

Историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что российские власти замалчивают проблему с мигрантами, которая достигла катастрофического масштаба, но пока «тлеет».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МигрантыВладимир ПутинРоссия
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