Путин назвал изучение русского языка важнейшим способом адаптации мигрантов в РФ
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что обучение мигрантов русскому языку является самым верным способом их адаптации к проживанию в России.
По его словам, со знанием русского языка мигранты смогут чувствовать себя комфортно и спокойно работать.
Историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что российские власти замалчивают проблему с мигрантами, которая достигла катастрофического масштаба, но пока «тлеет».
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