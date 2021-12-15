«Нелепая ситуация»: Бессараб обвинила систему образования в дефиците рабочих рук в России
Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила дать возможность выпускникам российских школ бесплатно обучаться рабочим специальностям и вернуть профессиональные техучилища.
Сейчас работать руками не просто престижно, но и высокооплачиваемо, поэтому токарь и автомеханик стоят дороже, чем "офисный планктон". Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Ранее издание «Lenta.ru» опубликовало исследование одной из аудиторско-консалтинговых сетей, в котором говорится о том, что на российском рынке труда зафиксировали сильнейший с 2014 года дефицит кадров. Бессараб подтвердила такую тенденцию.
«Еще несколько лет назад экономисты и компании по поиску сотрудников предупреждали о том, что будет серьезный дефицит рабочих специальностей, поэтому понадобится привлечение, в том числе мигрантов, а также квотирование рабочих мест для иностранных работников. Это была прогнозируемая ситуация, которая связана с потерей Советского Союза и потерей престижности рабочих специальностей», - отметила она.
По словам депутата, отношение к ним начинает восстанавливаться только сейчас.
«Сегодня мы пытаемся восстановить то забытое, что делало нашу экономику вполне самостоятельной в отличие от наших партнеров. Сейчас мы стараемся ее восстановить, в том числе, через увеличение спроса за счет роста заработной платы. Сейчас токарь, слесарь, автомеханик стоят больше, чем "офисный планктон". То есть сегодня работать руками не просто престижно, но и высокооплачиваемо», - добавила она.
Бессараб также рассказала, что повлияло на сокращение числа рабочих рук в России.
«К сожалению, при переходе на новую систему образования мы потеряли целую сеть профтехучилищ. Сегодня мы говорим о WorldSkills, о том, что необходимо развивать эти навыки. Но нам, действительно, надо восстанавливать такие профессиональные курсы, когда после 9-11 классов ребята обучаются два-три года и выходят оттуда настоящими специалистами с устойчивой востребованностью на рынке труда. Для российской экономики это крайне важно, как и, непосредственно, для людей», - заявила она.
Депутат напомнила, в какой ситуации оказываются выпускники российских школ.
«Сегодня складывается какая-то нелепая, алогичная ситуация, когда ребята после девятого класса понимают, что не пойдут в 10 и 11, потому что не набрали достаточного количества баллов, а в семье, например, нет денег для того, чтобы ребенку обучаться на коммерческой основе. В колледж и вуз на бюджет он не пройдет. Что ему делать? Сидеть возле телевизора на диване?», - подчеркнула она.
При этом член комитета Госдумы предложила решение такой ситуации.
«Мы должны дать им возможность бесплатно обучаться рабочим специальностям и зарабатывать. Это даст для государства основу крепкой семьи. Молодой человек будет уверен в завтрашнем дне. А что ждет невостребованного человека в таком возрасте? Мы должны им помочь! Надо вернуть профтехучилища и обеспечить будущему государства подготовку высококлассных специалистов», - заключила Бессараб.
Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил, что экономика России рухнет без мигрантов.
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