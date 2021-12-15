«Нелепая ситуация»: Бессараб обвинила систему образования в дефиците рабочих рук в России

Сейчас работать руками не просто престижно, но и высокооплачиваемо, поэтому токарь и автомеханик стоят дороже, чем "офисный планктон". Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее издание «Lenta.ru» опубликовало исследование одной из аудиторско-консалтинговых сетей, в котором говорится о том, что на российском рынке труда зафиксировали сильнейший с 2014 года дефицит кадров. Бессараб подтвердила такую тенденцию.

«Еще несколько лет назад экономисты и компании по поиску сотрудников предупреждали о том, что будет серьезный дефицит рабочих специальностей, поэтому понадобится привлечение, в том числе мигрантов, а также квотирование рабочих мест для иностранных работников. Это была прогнозируемая ситуация, которая связана с потерей Советского Союза и потерей престижности рабочих специальностей», - отметила она.