Колташов: отток мигрантов – политический ход

Экономист в интервью НСН назвал плюсы оттока мигрантов из России на фоне пандемии.

Количество мигрантов в России уменьшилось почти вдвое. В настоящее время их число составляет около 6 миллионов человек. В МВД отметили, что обычно эта цифра может достигать 11 миллионов.

Экономист Василий Колташов рассказал в эфире НСН, что благодаря этому часть россиян смогла не потерять заработок при росте безработицы.

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«Такой большой отток мигрантов связан не только с экономическим кризисом, но здесь чувствуется и политическое решение, потому что, покидая российский рынок, какие бы проблемы не были здесь, они вынуждены ехать туда, где для них может не существовать никакой работы, где экономическое положение хуже, чем в России. Но отток создал возможность для части россиян занять ниши, которые ранее традиционно, а где-то и повсеместно, были заняты мигрантами», – сказал он.

Также в эксклюзивном интервью НСН Колташов выразил уверенность, что сфера услуг в России будет развиваться.

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ТЕГИ:РаботаТрудовые МигрантыВасилий Колташов
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