Колташов: отток мигрантов – политический ход

Количество мигрантов в России уменьшилось почти вдвое. В настоящее время их число составляет около 6 миллионов человек. В МВД отметили, что обычно эта цифра может достигать 11 миллионов.

Экономист Василий Колташов рассказал в эфире НСН, что благодаря этому часть россиян смогла не потерять заработок при росте безработицы.