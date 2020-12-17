Колташов: отток мигрантов – политический ход
Экономист в интервью НСН назвал плюсы оттока мигрантов из России на фоне пандемии.
Количество мигрантов в России уменьшилось почти вдвое. В настоящее время их число составляет около 6 миллионов человек. В МВД отметили, что обычно эта цифра может достигать 11 миллионов.
Экономист Василий Колташов рассказал в эфире НСН, что благодаря этому часть россиян смогла не потерять заработок при росте безработицы.
«Такой большой отток мигрантов связан не только с экономическим кризисом, но здесь чувствуется и политическое решение, потому что, покидая российский рынок, какие бы проблемы не были здесь, они вынуждены ехать туда, где для них может не существовать никакой работы, где экономическое положение хуже, чем в России. Но отток создал возможность для части россиян занять ниши, которые ранее традиционно, а где-то и повсеместно, были заняты мигрантами», – сказал он.
Также в эксклюзивном интервью НСН Колташов выразил уверенность, что сфера услуг в России будет развиваться.
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