«Поставить на колени». Посол обвинил США в желании низвергнуть Россию


Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон поставил задачу расчленить Россию, «создав несколько удельных княжеств», сообщает РИА Новости.

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По его словам, американские власти также намерены лишить Москву законного места в Совете безопасности ООН.

«Сейчас Вашингтон поставил задачу низвергнуть Россию, поставить её на колени, а лучший вариант - расчленить, создав на нашей территории несколько удельных княжеств, разумеется, лишить нас ядерного оружия и законного места в качестве постоянного члена в СБ ООН», - подчеркнул Антонов.

Ранее Госдума РФ обратилась к европейским, международным и межпарламентским организациям с призывом осудить действия США и НАТО в отношении Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:РоссияСШАПосолАнатолий Антонов
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