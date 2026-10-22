В России бензин подешевел в 53 российских регионах
В России стоимость бензина на автозаправочных станциях снизилась в 53 регионах, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.
Это произошло с 13 по 19 октября. Заметнее всего цены упали в Курганской области - на 8,03%, а также в Ингушетии (7,64%). В Тамбовской и Вологодской областях снижение составило 5,2% и 4,56% соответственно.
В Севастополе, Свердловской, Калужской и Костромской областях топливо подешевело на 3%. В Марий Эл, Хакасии, Смоленской, Ивановской и Владимирской областях цены снизились более чем на 2%.
Снижение стоимости бензина более чем на 1% зафиксировали в 17 регионах. Еще в 23 субъектах цены уменьшились менее чем на 1%.
Ранее в 44 регионах РФ заключили соглашения о стабилизации цен на топливо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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