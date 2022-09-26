В США разработали план на случай применения ядерного оружия Москвой
Власти Соединенных Штатов разработали план на случай гипотетического применения Москвой ядерного оружия, заявил телеканалу CBS американский госсекретарь Энтони Блинкен.
«Да, есть», — ответил дипломат. По словам, главы внешнеполитического ведомства, США вступили в прямой контакт с РФ по поводу ядерных угроз.
Также Блинкен сообщил, что в настоящее время не осуществляется никаких закулисных переговоров об урегулировании конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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