В США разработали план на случай применения ядерного оружия Москвой

Власти Соединенных Штатов разработали план на случай гипотетического применения Москвой ядерного оружия, заявил телеканалу CBS американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Генсек НАТО заявил, что Россия не сможет одержать победу в ядерном конфликте

«Да, есть», — ответил дипломат. По словам, главы внешнеполитического ведомства, США вступили в прямой контакт с РФ по поводу ядерных угроз.

Также Блинкен сообщил, что в настоящее время не осуществляется никаких закулисных переговоров об урегулировании конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:Ядерное ОружиеГосдеп США
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