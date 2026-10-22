Медведев: Немцам «повезло» с Мерцем

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял в соцсети Х слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о влиянии Москвы на немецкое общество.

Мерц заявил о конце «эры дружбы» между США и Европой

«Отличный канцлер! Как же вам, немцам, повезло», — заявил политик. Он назвал канцлера «внуком нациста». Таким образом зампред отреагировал на заявление Мерца о том, что влияние РФ на немецкое общество беспокоит его больше, чем экономическая ситуация в стране, положение в Европейском союзе или отношения с США и Китаем.

Канцлер Германии также считает возможную капитуляцию Киева поражением всех европейцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
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