Медведев: Немцам «повезло» с Мерцем
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял в соцсети Х слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о влиянии Москвы на немецкое общество.
«Отличный канцлер! Как же вам, немцам, повезло», — заявил политик. Он назвал канцлера «внуком нациста». Таким образом зампред отреагировал на заявление Мерца о том, что влияние РФ на немецкое общество беспокоит его больше, чем экономическая ситуация в стране, положение в Европейском союзе или отношения с США и Китаем.
Канцлер Германии также считает возможную капитуляцию Киева поражением всех европейцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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