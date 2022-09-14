В США допустили размещение украинской армией ракет около Крыма

«Есть вполне ясные индикаторы того, что существует потенциал приблизиться к Крыму и затем разместить ракетные системы короткой дальности в непосредственной близости от российских позиций, что, естественно, улучшит стратегический расклад сил», — рассказал экс-военачальник в беседе с RTVI.

Кроме того, Ходжес прокомментировал возможное использование российского ядерного оружия на Украине. По мнению генерала, это даст Москве определенное военное преимущество, однако вовлечет в конфликт США. Вашингтону придется ответить на такие действия, и «естественно, это будет не ядерный ответ».

По словам Ходжеса, США «важно будет сохранить баланс и удержать конфликт от открытого ядерного противостояния», при этом американские силы могут нанести непоправимый урон российской армии и без ядерного оружия.

