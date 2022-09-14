В США допустили размещение украинской армией ракет около Крыма
Украинские войска обладают потенциалом для приближения к Крыму и размещения там ракетных систем короткой дальности. Об этом заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес.
«Есть вполне ясные индикаторы того, что существует потенциал приблизиться к Крыму и затем разместить ракетные системы короткой дальности в непосредственной близости от российских позиций, что, естественно, улучшит стратегический расклад сил», — рассказал экс-военачальник в беседе с RTVI.
Кроме того, Ходжес прокомментировал возможное использование российского ядерного оружия на Украине. По мнению генерала, это даст Москве определенное военное преимущество, однако вовлечет в конфликт США. Вашингтону придется ответить на такие действия, и «естественно, это будет не ядерный ответ».
По словам Ходжеса, США «важно будет сохранить баланс и удержать конфликт от открытого ядерного противостояния», при этом американские силы могут нанести непоправимый урон российской армии и без ядерного оружия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+44 045 / сут.
Умерли
386 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+48 187 / сут.
- В США допустили размещение украинской армией ракет около Крыма
- СМИ: Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли село Николаевка Вторая у Бахмута
- Пропавшего бывшего пензенского чиновника Трохина нашли живым
- На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками
- Балканские государства попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа
- СМИ: Российский спецназ на Украине получил новые снайперские винтовки Чукавина
- Не менее пяти взрывов прогремело в Херсоне
- МИД: Евросоюз пытается вклиниться в работу Москвы с Баку и Ереваном
- Финансист рассказала о положенных пенсионерам льготах
- СМИ: попытка США установить потолок цен на российскую нефть может привести к войне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru