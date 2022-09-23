В США заявили, что серьезно воспринимают высказывания Путина о ядерном оружии

Власти США серьезно воспринимают высказывания президента Путина о применении ядерного оружия. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Лукашенко сообщил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие

При этом она отметила, что США не намерены изменять собственный уровень готовности ядерных сил.

Ранее Владимир Путин в своем обращении к нации заявил, что Россия будет задействовать все имеющиеся средства, если ее территориальной целостности будет грозить опасность. В США эти слова восприняли как ядерную угрозу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПутинСША
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