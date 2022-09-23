В США заявили, что серьезно воспринимают высказывания Путина о ядерном оружии

При этом она отметила, что США не намерены изменять собственный уровень готовности ядерных сил.

Ранее Владимир Путин в своем обращении к нации заявил, что Россия будет задействовать все имеющиеся средства, если ее территориальной целостности будет грозить опасность. В США эти слова восприняли как ядерную угрозу.

