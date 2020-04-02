Еще одна нерабочая неделя? Станет ли продление самоизоляции «катастрофой»

По некоторым оценкам, Россия сейчас подходит к пику распространения коронавируса. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров говорит, что спад заболеваемости после пика продлится 10-12 недель, и всё закончится к лету.

Большинство регионов России ушли в жёсткий режим самоизоляции с понедельника, так что эффект этих ограничений в полной мере, вероятно, будет виден позже. Тем временем, в правительстве уж говорят о необходимости продления нерабочей недели, заканчивающейся 3 апреля (с учётом выходных — 5 апреля). Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, так что период разрыва его передачи должен быть кратным этому количеству дней, передаёт «Интерфакс».

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием президента РФ также выступила за продление мер социального дистанцирования, передает RT. Вместе с тем она напомнила и об экономической «изнанке» этого решения. По её словам, решая, продлевать ли режим самоизоляции, власти каждого региона должны искать компромисс между ограничениями и развитием экономики.

«Это очень важно для того, чтобы не допустить серьезного снижения экономических показателей», - цитирует Голикову РИА Новости.

По информации спецкорреспондента газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова, следующая неделя в России всё-таки будет объявлена нерабочей.

Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН заявил, что большинство предпринимателей переживёт одну нерабочую неделю, но если отдых затянется, у многих будут большие проблемы.

«Под ударом, в первую очередь, оказывается сфера услуг, все, что связано с услугами для населения, которое сейчас изолировано. Если же не работать мы будем дольше, то это приведет к непредсказуемым последствиям. Но если бизнес будет массово закрываться, мы получим и недовольный бизнес, и работников без зарплаты, и экономические потрясения», - отмечал он.

Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с НСН раскритиковал меры по самоизоляции в рамках нерабочей недели, назвав происходящее катастрофой. По его мнению, руководству страны следовало бы не обращать внимание на «истерику» и поступить так, как в Белоруссии и Швеции, где карантин вводить не стали.

