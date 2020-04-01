Путин назвал число россиян, находящихся на карантине из-за COVID-19
В России на карантине из-за распространения коронавирусной инфекции находятся 3 317 175 человек. Как пишет РИА Новости, об этом в ходе совещания с членами правительства, которое прошло в дистанционном режиме, заявил Владимир Путин. По словам главы государства, в обсервации находятся всего 1777 россиян, на самоизоляции 292 740 человек.
Напомним, за последние сутки в нашей стране было зарегистрировано 440 случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в РФ достигло 2777. В свою очередь, в Минздраве подчеркнули, что готовность российской системы здравоохранения к распространению коронавируса оценивается как удовлетворительная.
Между тем, ранее НСН писала, что в Роспотребнадзоре полагают, что число нерабочих дней для россиян должно быть увеличено. Как пишет Интерфакс, об этом заявила глава ведомства Анна Попова. Она подчеркнула, что текущая неделя, которая ранее была объявлена Владимиром Путиным нерабочей, позволяет снизить скорость распространения COVID-19 в стране. По словам Поповой, задача следующего периода — ограничить контакты между людьми.
Кроме того, глава Роспотребнадзора напомнила, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.
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