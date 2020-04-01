Путин назвал число россиян, находящихся на карантине из-за COVID-19

В России на карантине из-за распространения коронавирусной инфекции находятся 3 317 175 человек. Как пишет РИА Новости, об этом в ходе совещания с членами правительства, которое прошло в дистанционном режиме, заявил Владимир Путин. По словам главы государства, в обсервации находятся всего 1777 россиян, на самоизоляции 292 740 человек.

Напомним, за последние сутки в нашей стране было зарегистрировано 440 случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в РФ достигло 2777. В свою очередь, в Минздраве подчеркнули, что готовность российской системы здравоохранения к распространению коронавируса оценивается как удовлетворительная.