Делягин объявил экономику России независимой от цен на нефть

Снижение цен на нефть в значительной мере обусловлено снижением спроса на нефть в Европе из-за масштабных карантинных мер, предпринимаемых для борьбы с распространением коронавируса Covid-2019. В результате хранилища в европейских странах почти заполнены, и потребители начинают отказываться даже от дешёвой саудовской нефти.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что последствия «массовой истерии» в Европе будут разрушительными.

«Что касается сорта Urals, то судить нужно всё-таки по смеси Brent. Да, действительно, отставание цены Urals от Brent достигло максимума — и в абсолютной величине, и, тем более, в процентной величине. Но нужно понимать, что эта массовая истерия, которая не захлестнула только Белоруссию и Швецию, приведёт к последствиям, которые уже сейчас с экономической точки зрения сопоставимы со Второй мировой войной, а в дальнейшем, скорее всего, превысят её по своей разрушительности», - полагает Делягин.

Собеседник НСН дал понять, что поведение Швеции и Белоруссии, пока отказывающихся вводить карантин, в этой ситуации более логично. Экономист раскритиковал действия российских властей, рекомендовавших регионам уйти на самоизоляцию.

«Сбылась мечта идиота: российская экономика больше не зависит от цен на нефть. К этому привели действия людей, которые производят впечатление одичалых и не вполне адекватных, перевод огромной части страны на режим домашнего ареста, начало разрушения всех связей между регионами, когда уже региональные власти изолируются друг от друга. Уровень катастрофы, который сейчас организуется в ручном режиме, производит более сильное впечатление, чем любое мыслимое или немыслимое удешевление нефти.

Российская экономика будет зависеть от степени вменяемости руководства страны. Если руководство страны начнёт действовать в интересах граждан и осознает, что в Италии роста смертности нет вообще, и присмотрится к опыту Швеции и Белоруссии, а не только к истерикам, осознает последствия оптимизации здравоохранения, которое оно проводило порядка 10 лет, и вспомнит, что если здоровый человек умрёт от голода, то никому от этого легче не будет, тогда у нас будет всё очень хорошо», - считает Делягин.

Нынешняя неделя в России объявлена нерабочей: по замыслу властей, минимизация социальных контактов должна замедлить распространение инфекции. К 1 апреля большинство регионов России ввели те или иные ограничения в рамках борьбы с коронавирусом. Темп прироста случаев заражения снизился: если 31 марта выявили 500 новых заболевших, то 1 апреля — 440.

