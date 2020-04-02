Новости за ночь: В ФМБА рассчитывают, что коронавирус «кончится» к лету
В России ещё не пройден пик распространения коронавируса — до вершины мы дойдём в середине следующей недели, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров в эфире «Первого канала».
По его словам, коронавирус — это фактически ОРВИ, а для острых респираторных вирусных инфекций характерен спад длительностью 10-12 недель после подъема.
«То, что в конце концов кончится к лету, это точно», - цитирует Никифорова агентство ТАСС.
Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико утверждал, что в ближайшие несколько дней рост числа заболевших продолжится, однако страна уже подходит к пику. Специалисты полагают, что тёплая погода в апреле-мае сдержит активность коронавируса.
По данным на 1 апреля, в России выявлено 2777 случаев заражения коронавирусом Covid-2019. Выздоровели 190 человек, скончались 24 пациента.
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