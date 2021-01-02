Когда отменят маски? Вирусолог о перспективах пандемии COVID-19 в 2021 году

«Нам надо хотя бы 50% иметь иммунных. Вопрос в том, сколько у нас их сейчас, включая людей, которые переболели бессимптомно. Скорее всего, существенное облегчение мы почувствуем к лету. Это произойдет и за счет снижения активности вируса, и за счет иммунной прослойки населения. Конечно, результат также зависит от количества доз вакцин и от того, насколько быстро удастся привить людей. Еще большой вопрос, что же делается с переболевшими. У каждого второго, кто сдает анализ на антитела, они уже есть. Правда, это не общая выборка, а только люди, которые следят за своим здоровьем», - отметил он.



Вирусолог оценил, когда можно будет сказать, что Россия победила коронавирус и эпидемия завершена.



«Это произойдет, если под новых заболевших не придется выделять отдельные больницы и перепрофилировать действующие. Скорее всего, вирус останется навсегда, но инфекцию можно будет быстро нейтрализовать. Победа - это возвращение к прежнему образу жизни без ограничительных мер. При этом нет полной уверенности, что вирус не принесет сюрприз из-за мутации», - уточнил Чепурнов.



Россияне, как и люди во всем мире, вынуждены носить медицинские маски уже девять месяцев. Ученый в беседе с НСН дал прогноз, когда россияне смогут отказаться от ношения масок без риска здоровью.



«Когда будет малое количество новых заболевших в день. Кстати, люди в очках болеют коронавирусом в пять-семь раз реже. Очки помогают мелким каплям слюны не попасть в глаза. Насчет масок не нужно дурацких споров: они однозначно спасают. Пока мы видим, что многие люди их не носят. Здоровые люди думают, что к ним это требование не относится. Но именно они являются основными распространителями вируса», - подчеркнул он.