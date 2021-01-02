Когда отменят маски? Вирусолог о перспективах пандемии COVID-19 в 2021 году
Ведущий научный сотрудник НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии в эфире НСН рассказал, когда россияне смогут отказаться от масок без вреда здоровью.
В конце 2020 года в России началась вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». На подходе вакцины других отечественных производителей. Кроме того, к вакцинации собственными препаратами готовится Европа.
Ведущий научный сотрудник НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН рассказал, когда будет заметен эффект от вакцинации.
«Нам надо хотя бы 50% иметь иммунных. Вопрос в том, сколько у нас их сейчас, включая людей, которые переболели бессимптомно. Скорее всего, существенное облегчение мы почувствуем к лету. Это произойдет и за счет снижения активности вируса, и за счет иммунной прослойки населения. Конечно, результат также зависит от количества доз вакцин и от того, насколько быстро удастся привить людей. Еще большой вопрос, что же делается с переболевшими. У каждого второго, кто сдает анализ на антитела, они уже есть. Правда, это не общая выборка, а только люди, которые следят за своим здоровьем», - отметил он.
Вирусолог оценил, когда можно будет сказать, что Россия победила коронавирус и эпидемия завершена.
«Это произойдет, если под новых заболевших не придется выделять отдельные больницы и перепрофилировать действующие. Скорее всего, вирус останется навсегда, но инфекцию можно будет быстро нейтрализовать. Победа - это возвращение к прежнему образу жизни без ограничительных мер. При этом нет полной уверенности, что вирус не принесет сюрприз из-за мутации», - уточнил Чепурнов.
Россияне, как и люди во всем мире, вынуждены носить медицинские маски уже девять месяцев. Ученый в беседе с НСН дал прогноз, когда россияне смогут отказаться от ношения масок без риска здоровью.
«Когда будет малое количество новых заболевших в день. Кстати, люди в очках болеют коронавирусом в пять-семь раз реже. Очки помогают мелким каплям слюны не попасть в глаза. Насчет масок не нужно дурацких споров: они однозначно спасают. Пока мы видим, что многие люди их не носят. Здоровые люди думают, что к ним это требование не относится. Но именно они являются основными распространителями вируса», - подчеркнул он.
Вирусолог также рассказал, сколько еще будет волн коронавируса.
«Летом 2021 года будет снижение заболеваемости, а следом - неминуемый подъем, даже если мы создадим хорошую иммунную прослойку. Я надеюсь, что подъем даже близко не будет таким, как сейчас», - заключил Чепурнов.
Ранее ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов в интервью НСН поделился прогнозами от экспертов со всего мира о продолжительности эпидемии.
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