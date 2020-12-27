Корона Путина. Президент не верит в российскую вакцину?
Эксперты в эфире НСН попытались объяснить долгие размышления Путина о вакцинацией «Спутником V».
Президент России Владимир Путин ожидает завершения всех формальностей, чтобы сделать прививку от COVID-19. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в программе «Москва. Кремль Путин» на телеканале «Россия 1».
«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», - пояснил официальный представитель Кремля.
На ежегодной пресс-конференции 17 декабря Путин рассказал, что пока не делал прививку от COVID-19, но обязательно примет участие в вакцинации «как только это станет возможным». По словам президента, пока прививку могут сделать граждане определенной возрастной категории. Когда вакцина доберется до таких как он, он обязательно ее поставит.
Утром 26 декабря Минздрав РФ рекомендовал использовать вакцину «Спутник V» для прививок пожилым людям. Вакцина доказала 90-процентную эффективность у пациентов старше 60 лет, сообщили в ведомстве.
Директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН заявила, что на данный момент в России нет вакцины от коронавируса, которой можно доверять. Завидова объяснила, почему заявление разработчиков об отказе вводить добровольцам плацебо равносильно признанию провала исследования вакцины.
«Разработчик, исходя из того, что уже все доказано, по сути, провалил исследование. Данные же по промежуточным результатам тоже противоречивые, потому что 4 декабря вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщает, что в исследовании 273 случаев заболевания, а по данным разработчика – на 14 декабря, то есть 10 дней спустя, зафиксировано 78 случаев. Как можно верить таким данным?» - задается вопросом фармаколог.
По словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, лишь у 15% вакцинируемых зафиксировали покраснение в месте введения препарата, небольшую головную боль и лёгкий дискомфорт в мышцах. А наиболее серьёзное из нежелательных явлений — повышение температуры до 38 градусов - снимается жаропонижающими и проходит за двое суток.
Кроме того, директор центра Гамалеи сообщил, что у «Спутника V» не выявлено новых серьёзных побочных эффектов помимо указанных в инструкции к препарату.
В России в упрощенном порядке зарегистрированы две вакцины, разработанные центром имени Гамалеи и НПО «Вектор», но их исследование еще не завершено.
«Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Более 50 государств уже подали заявки на покупку 1,2 млрд доз вакцины. Гинцбург также заявил, что порядка 700 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V» лежат на складе в ожидании разрешительных документов от Росздравнадзора. Он добавил, что, в гражданский оборот для массовой вакцинации россиян уже выпущено «650-770 тысяч доз».
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