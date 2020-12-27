Корона Путина. Президент не верит в российскую вакцину?

«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», - пояснил официальный представитель Кремля.

На ежегодной пресс-конференции 17 декабря Путин рассказал, что пока не делал прививку от COVID-19, но обязательно примет участие в вакцинации «как только это станет возможным». По словам президента, пока прививку могут сделать граждане определенной возрастной категории. Когда вакцина доберется до таких как он, он обязательно ее поставит.

Утром 26 декабря Минздрав РФ рекомендовал использовать вакцину «Спутник V» для прививок пожилым людям. Вакцина доказала 90-процентную эффективность у пациентов старше 60 лет, сообщили в ведомстве.

Директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН заявила, что на данный момент в России нет вакцины от коронавируса, которой можно доверять. Завидова объяснила, почему заявление разработчиков об отказе вводить добровольцам плацебо равносильно признанию провала исследования вакцины.

«Разработчик, исходя из того, что уже все доказано, по сути, провалил исследование. Данные же по промежуточным результатам тоже противоречивые, потому что 4 декабря вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщает, что в исследовании 273 случаев заболевания, а по данным разработчика – на 14 декабря, то есть 10 дней спустя, зафиксировано 78 случаев. Как можно верить таким данным?» - задается вопросом фармаколог.