ФАС возбудила 21 дело против торговой сети «Светофор»
Федеральная антимонопольная служба возбудила против 20 логистических центров торговой сети «Светофор» 21 дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФАС.
Разбирательства были начаты в ходе проверки центров на предмет соответствия требованиям закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». ФАС предъявила претензии к работе «Светофора» в 14 регионах, в том числе в Якутии, Татарстане, Краснодарском и Красноярском краях, Белгородской и Воронежской областях.
По данным службы, были зафиксированы в том числе нарушения в договорах поставки: в них имелись противоречащие закону условия, например, оплата товара после его продажи магазином или покрытие поставщиком расходов на утилизацию нереализованной продукции.
Если вина сети будет доказана, ФАС возбудит против дистрибьюторов дела об административных правонарушениях и оштрафует их.
Ранее Центр развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак») сообщил, что в сети «Светофор» выявили рекордные 34 млн нарушений за два года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: Самозапрет на кредиты установили более 12 млн человек
- ФАС возбудила 21 дело против торговой сети «Светофор»
- В Калифорнии произошел мощный взрыв на складе фейерверков
- Россиянин Гавриков стал игроком клуба НХЛ «Рейнджерс»
- ЛДПР запустит Telegram-бот для знакомств
- Малайзия и Россия ведут переговоры о запуске прямых авиарейсов
- На Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы актера Гогунского
- Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников
- В Суэцком заливе затонула буровая установка, четыре человека погибли
- СМИ: Россия показала Японии, что в Тихом океане недопустимы провокации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru