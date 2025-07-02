ФАС возбудила 21 дело против торговой сети «Светофор»

Федеральная антимонопольная служба возбудила против 20 логистических центров торговой сети «Светофор» 21 дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Разбирательства были начаты в ходе проверки центров на предмет соответствия требованиям закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». ФАС предъявила претензии к работе «Светофора» в 14 регионах, в том числе в Якутии, Татарстане, Краснодарском и Красноярском краях, Белгородской и Воронежской областях.

По данным службы, были зафиксированы в том числе нарушения в договорах поставки: в них имелись противоречащие закону условия, например, оплата товара после его продажи магазином или покрытие поставщиком расходов на утилизацию нереализованной продукции.

Если вина сети будет доказана, ФАС возбудит против дистрибьюторов дела об административных правонарушениях и оштрафует их.

Ранее Центр развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак») сообщил, что в сети «Светофор» выявили рекордные 34 млн нарушений за два года.

