Бесполезный иммунитет. Кому не помогут антитела от COVID-19

По мнению завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петра Чумакова, есть шанс, что контактирующий с больным COVID-19 не заразится от него — при условии, если имеет Т-клеточный иммунитет после другого перенесенного типа коронавируса. Учёный полагает, что меньше шансов заразиться и у тех, кто недавно переболел гриппом или перенёс коронавирус бессимптомно.

Однако здесь есть нюансы, объяснил в эфире НСН врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Он отметил, что перекрестный иммунитет между всеми коронавирусами есть, но он слаб для того, чтобы предотвратить новое заражение. Защищены от повторного заражения тем же COVID-19 не носители, а переболевшие без симптомов, уточнил он.

«Есть бессимптомное носительство, а есть латентная форма заболевания. Носители могут заражать других, вирус сидит в носоглотке, а в крови нет никаких изменений. У таких людей не появляется иммунитет к коронавирусу, так как иммунная система не реагирует. А при латентной, скрытой форме заболевания в крови появляются признаки иммунного ответа, в частности, антитела. В этом случае есть защита от повторного заражения этим же вирусом», - сказал Жемчугов.

Пока нет точных данных и о том, сколько может сохраняться иммунитет к коронавирусу после болезни. Австралийские исследователи полагают, что он может продержаться до восьми месяцев, что даёт надежду на эффективность вакцины.