Бесполезный иммунитет. Кому не помогут антитела от COVID-19

Появление новых штаммов коронавируса может ударить даже по переболевшим COVID-19, считают учёные.

Люди, перенёсшие коронавирус в первую волну, могут оказаться уязвимы перед новым штаммом COVID-19 даже при наличии антител. Такое мнение высказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в интервью РИА Новости. По её словам, шансы заразиться - «кому как повезёт»: «В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови».

Новый штамм коронавируса осенью 2020 года возник в Великобритании: по данным местного Минздрава, он может быть заразнее первичной версии на 70% и распространяется быстрее.

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По мнению завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петра Чумакова, есть шанс, что контактирующий с больным COVID-19 не заразится от него — при условии, если имеет Т-клеточный иммунитет после другого перенесенного типа коронавируса. Учёный полагает, что меньше шансов заразиться и у тех, кто недавно переболел гриппом или перенёс коронавирус бессимптомно.

Однако здесь есть нюансы, объяснил в эфире НСН врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Он отметил, что перекрестный иммунитет между всеми коронавирусами есть, но он слаб для того, чтобы предотвратить новое заражение. Защищены от повторного заражения тем же COVID-19 не носители, а переболевшие без симптомов, уточнил он.

«Есть бессимптомное носительство, а есть латентная форма заболевания. Носители могут заражать других, вирус сидит в носоглотке, а в крови нет никаких изменений. У таких людей не появляется иммунитет к коронавирусу, так как иммунная система не реагирует. А при латентной, скрытой форме заболевания в крови появляются признаки иммунного ответа, в частности, антитела. В этом случае есть защита от повторного заражения этим же вирусом», - сказал Жемчугов.

Пока нет точных данных и о том, сколько может сохраняться иммунитет к коронавирусу после болезни. Австралийские исследователи полагают, что он может продержаться до восьми месяцев, что даёт надежду на эффективность вакцины.

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Что касается российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2, то они будут эффективны против любых мутаций. Об этом заверила на днях глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишут «Известия».

В частности, в центре имени Гамалеи пообещали, что вакцина «Спутник V» будет защищать и от британского штамма, передаёт RT. Глава Центра Александр Гинцбург разъяснил, что вакцина создаёт иммунитет ко всему спайк-белку, а новая мутация коронавируса меняет лишь одну небольшую точку на поверхности этого белка.

В то же время у привившихся «Спутником V» россиян спустя три недели после второй инъекции были очень разные уровни антител - от превышения нормы в четыре раза до полной невыработки иммуноглобулинов.

Как говорит профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией иммуногенетики ЦНИИТ РАМН Александр Апт, такой разброс вполне естественен, потому что у всех разная иммунная система, которая по-разному реагирует на стимулы. Вместе с тем, пока рано говорить даже о качестве этих антител, полагает он.

«Просто так биология устроена. Одинаковых людей не бывает. Но кто вообще сказал, что эти антитела блокирующие и защитные? Это все пока бессмысленный разговор. Данные нужны. Об этом следует говорить в следующем году, это самое раннее», - заявил Апт в эфире НСН.

Учёные всё ещё спорят и о том, возможны ли случаи повторного заболевания одним и тем же типом коронавируса. Заведующая отделением израильской больницы «Шамир Асаф А Рофе» Галина Гольцаман предположила, что «повторные» заражения объясняются неверной диагностикой, передаёт РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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