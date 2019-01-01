Фальш и беззаконие. Что не так с доказательствами вины Голунова?

Пресс-служба Главного управления МВД по Москве отчиталась, что на пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у специального корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.

При этом адвокат журналиста, отправленного под домашний арест, Сергей Бадамшин уточнил, что на пакетиках не нашли отпечатков Голунова.

Окончательные результаты экспертизы будут представлены сегодня во второй половине дня.

Полпред правительства России в Конституционном и Верховном суде Михаил Барщевский уверил НСН, что дело Голунова будет иметь широчайший общественный резонанс.

«Если фотографии фальсифицированы, и это подтверждается, это полное безобразие. Это должно иметь самые жесткие последствия для сотрудников правоохранительных органов вне зависимости от вины Голунова. Сфальсифицированные доказательства – это уголовное преступление. Это первое. Второе, опять-таки согласно СМИ, очень много странных вещей. Когда задерживают человека за изготовление и сбыт наркотиков, первое, что делается, это смыв с рук, срез ногтевых пластин, анализ волос. Потому что если человек производит наркотики, на нем остаются микрочастицы наркотиков. Этого вообще сделано не было. Дальше, абсолютно недопустимая ситуация, что адвоката к нему не допускали 14 часов. Это прямое беззаконие», - подчеркнул Барщевский.