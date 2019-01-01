Фальш и беззаконие. Что не так с доказательствами вины Голунова?
Дело журналиста Голунова приняло новый оборот. На вещдоках обнаружены следы ДНК других людей. НСН разбирается, чем это может обернуться.
Пресс-служба Главного управления МВД по Москве отчиталась, что на пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у специального корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
При этом адвокат журналиста, отправленного под домашний арест, Сергей Бадамшин уточнил, что на пакетиках не нашли отпечатков Голунова.
Окончательные результаты экспертизы будут представлены сегодня во второй половине дня.
Полпред правительства России в Конституционном и Верховном суде Михаил Барщевский уверил НСН, что дело Голунова будет иметь широчайший общественный резонанс.
«Если фотографии фальсифицированы, и это подтверждается, это полное безобразие. Это должно иметь самые жесткие последствия для сотрудников правоохранительных органов вне зависимости от вины Голунова. Сфальсифицированные доказательства – это уголовное преступление. Это первое. Второе, опять-таки согласно СМИ, очень много странных вещей. Когда задерживают человека за изготовление и сбыт наркотиков, первое, что делается, это смыв с рук, срез ногтевых пластин, анализ волос. Потому что если человек производит наркотики, на нем остаются микрочастицы наркотиков. Этого вообще сделано не было. Дальше, абсолютно недопустимая ситуация, что адвоката к нему не допускали 14 часов. Это прямое беззаконие», - подчеркнул Барщевский.
В свою очередь, глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН заявил, что и входе задержания Голунова явно видны ошибки, и все допустившие их должны быть наказаны.
«Есть материал доследственной проверки, из которого следует, что он причастен к преступлению. Есть постановление о возбуждении уголовного дела, законность которого проверял прокурор. Есть постановление о задержании и постановление суда о домашнем аресте. Все это делает ситуацию достаточно юридически напряженной, потому что в этом случаем может быть задета честь мундира. Если защита докажет, что первоначальные документы были сфальсифицированы, то необходимо привлекать к уголовной ответственности следователя, который вынес постановление о возбуждении уголовного дела, прокурора, который осуществлял ненадлежащий надзор, и судью, которая вынесла, я считаю, незаконное постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», - объяснил Карабанов.
Напомним, Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. По данным полиции, при личном досмотре у журналиста было обнаружено около 4 г наркотического средства метилэфедрона. А в квартире найдено г кокаина в квартире.
Никулинский суд отправил журналиста Голунова под домашний арест.
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