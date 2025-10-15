«Свалка вместо озера!»: Любань и Тосно просят защитить их от стройки
Жители Любани, Тосно и других соседних городов в Ленобласти просят отменить планы по строительству мусорного полигона, а подмосковные Мещерино, Чурилково, Коробово бьют тревогу из-за коллапса с маршрутками.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в середине осени получает все больше обращений от россиян, беспокоящихся за не решающиеся годами проблемы на фоне надвигающихся холодов.
Так в Подмосковье жители сразу нескольких деревень боятся замерзнуть в двухчасовых очередях к переполненным маршруткам. А Любань и Тосно в Ленинградской области в ужасе от планов превратить их зеленый оазис в мусорную свалку.
***
В Тосненском районе Ленинградской области есть Апраксинские карьеры, окрестности которых стали излюбленным местом отдыха сразу нескольких поколений местных жителей. Здесь есть и озера с прозрачной водой, и родники, и полный грибов и ягод лес. Однако теперь вся эта идиллия под угрозой – там решили построить мусорный полигон. Люди возмущены и готовы перекрывать дороги.
«В этом районе давно есть карьеры, озера, люди поколениями ездят туда собирать грибы с ягодами, купаться, отдыхать и так далее. Губернатор Ленобласти публично заявлял, что ничего там строиться не будет, тем не менее, все равно была выделена земля. Сейчас от трассы М-11 строится развязка, я так понимаю, для чтобы было легче возить отходы. Сама территория огорожена, там есть паспорт объекта, что строится, полигон. Люди чуть ли не дорогу перекрывать готовы – это жители Любани, Тосно и других прилегающих поселений и городов Ленобласти», - рассказал НСН один из местных жителей.
По его мнению, властям не важно мнение людей.
«Я как обыватель мыслю, что если государство решило что-то построить, оно построит, а то, что люди постоянно ездят туда отдыхать, это мало кого будет волновать. Естественно, тут уже ни о каких грибах, ягодах и купании речи идти не будет. Даже если полигон разместят не в ста метрах от озер, все равно будет удар по экологии», - посетовал собеседник НСН.
Мы обратились к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой прояснить ситуацию.
***
Другой сигнал SOS пришел к нам из окрестностей Домодедово в Московской области. Здесь жители сразу нескольких поселков (а это порядка нескольких тысяч человек) второй год страдают от транспортных проблем.
Количество маршруток сократили, автобус убрали и людям приходится стоять в очередях на остановка по два часа, чтобы добраться до столицы. В преддверии зимних холодов сразу три деревни попросили НСН помочь в их беде.
«Эта проблема продолжается где-то года два, она связана с работой маршрута №871. Раньше маршрутки ходили каждые 20 минут, а сейчас интервалы увеличены, ездят старые маршрутки по 15-20 мест. При этом на протяжении маршрута расположено большое количество поселков, где живет несколько тысяч человек, например, Мещерино, Чурилково, Коробово. Естественно, люди не вмещаются в транспорт, мы ждем в очередях по полтора-два часа, потому что маршрутки постоянно ломаются. В день, дай Бог, три маршрутки будет. Летом выделили один автобус, но с сентября его отменили. Администрация города вообще никак не отвечает нам уже два года, абсолютное равнодушие», - возмутилась в беседе с НСН местная жительница.
Мы попросили главу Минтранса России Андрея Никитина помочь жителям Подмосковья.
***
Для того чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве пройдет Второй Таврический инвестиционно-экономический форум
- Глава Пентагона пригрозил России «издержками» за продолжение СВО
- «Свалка вместо озера!»: Любань и Тосно просят защитить их от стройки
- Прокурор запросил для Фургала 25 лет колонии по делу о хищении
- Бывший вице-премьер РФ Кох попал в список террористов и экстремистов
- Расширение налогового вычета привлечет старшее поколение в фитнес-клубы
- Россиянам объяснили, как наказать курящего в подъезде соседа
- Бузова и Губерниев окончательно помирились на студии Vintage Records
- Песня Валерии «Исцелю» прошла отборочный этап премии Grammy
- В России запретили распространение курсов блогера Алекса Лесли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru