«Свалка вместо озера!»: Любань и Тосно просят защитить их от стройки

***

В Тосненском районе Ленинградской области есть Апраксинские карьеры, окрестности которых стали излюбленным местом отдыха сразу нескольких поколений местных жителей. Здесь есть и озера с прозрачной водой, и родники, и полный грибов и ягод лес. Однако теперь вся эта идиллия под угрозой – там решили построить мусорный полигон. Люди возмущены и готовы перекрывать дороги.

«В этом районе давно есть карьеры, озера, люди поколениями ездят туда собирать грибы с ягодами, купаться, отдыхать и так далее. Губернатор Ленобласти публично заявлял, что ничего там строиться не будет, тем не менее, все равно была выделена земля. Сейчас от трассы М-11 строится развязка, я так понимаю, для чтобы было легче возить отходы. Сама территория огорожена, там есть паспорт объекта, что строится, полигон. Люди чуть ли не дорогу перекрывать готовы – это жители Любани, Тосно и других прилегающих поселений и городов Ленобласти», - рассказал НСН один из местных жителей.

По его мнению, властям не важно мнение людей.

«Я как обыватель мыслю, что если государство решило что-то построить, оно построит, а то, что люди постоянно ездят туда отдыхать, это мало кого будет волновать. Естественно, тут уже ни о каких грибах, ягодах и купании речи идти не будет. Даже если полигон разместят не в ста метрах от озер, все равно будет удар по экологии», - посетовал собеседник НСН.

Мы обратились к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой прояснить ситуацию.

***

Другой сигнал SOS пришел к нам из окрестностей Домодедово в Московской области. Здесь жители сразу нескольких поселков (а это порядка нескольких тысяч человек) второй год страдают от транспортных проблем.

Количество маршруток сократили, автобус убрали и людям приходится стоять в очередях на остановка по два часа, чтобы добраться до столицы. В преддверии зимних холодов сразу три деревни попросили НСН помочь в их беде.

«Эта проблема продолжается где-то года два, она связана с работой маршрута №871. Раньше маршрутки ходили каждые 20 минут, а сейчас интервалы увеличены, ездят старые маршрутки по 15-20 мест. При этом на протяжении маршрута расположено большое количество поселков, где живет несколько тысяч человек, например, Мещерино, Чурилково, Коробово. Естественно, люди не вмещаются в транспорт, мы ждем в очередях по полтора-два часа, потому что маршрутки постоянно ломаются. В день, дай Бог, три маршрутки будет. Летом выделили один автобус, но с сентября его отменили. Администрация города вообще никак не отвечает нам уже два года, абсолютное равнодушие», - возмутилась в беседе с НСН местная жительница.

Мы попросили главу Минтранса России Андрея Никитина помочь жителям Подмосковья.