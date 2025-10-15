Россияне чаще всего сами увольняются в период испытательного срока
Чаще всего работники увольняются во время испытательного срока по своей инициативе, а не работодателя, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Лгать в резюме противопоказано, более эффективной стратегией будет честно указать свою готовность к быстрому обучению и профессиональному развитию, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
За последний год 65% российских компаний столкнулись с недостоверной информацией в резюме. По данным сервиса hh.ru, 37% работодателей сталкиваются с ложью в резюме «иногда», еще 18% — «часто», и лишь 4% — «очень часто», 30% отметили, что подобные случаи им встречаются редко, остальные же заявили, что никогда не сталкивались с ложными данными.
«SuperJob регулярно проводит опрос о «неточностях», которые встречаются рекрутерам в резюме. Лишь 1 из 10 эйчаров никогда не доводилось находить недостоверные сведения в резюме соискателей. Чаще всего вносят недостоверные данные в резюме, касающиеся профессиональных навыков (с этим сталкивались 56% работодателей), круга обязанностей на предыдущих должностях (41%) и опыта работы (39%). Выявить нестыковки в резюме эйчарам несложно: в их арсенале — собеседования, профтесты, проверки рекомендаций, запросы выписки из трудовой книжки», - рассказала Голованова.
По ее словам, можно только косвенно оценить количество увольняемых на ранних этапах из-за несоответствия должностным обязанностям.
«Каждый пятый эйчар встречал резюме соискателей, исказивших личные данные. 17% специалистов по подбору персонала отмечали, что некоторые претенденты преувеличивали уровень владения специализированным ПО. Еще 14% менеджеров выявляли ложь об уровне владения иностранным языком. Опрос экономически активных россиян показал, что 7% доводилось быть уволенными на испытательном сроке по решению работодателя», - отметила специалист SuperJob.
Однако во время испытательного срока сотрудники гораздо чаще увольняются по собственной инициативе.
«Но все же, судя по тому, что увольнения во время испытательного срока в 3,5 раза чаще случаются по желанию работника, чем по воле работодателя, вопрос о том, кто кого больше обманывает, перестает быть таким однозначным», - уверена Голованова.
Несмотря на это, лгать и приукрашивать свои навыки, знания и опыт в резюме категорически противопоказно, лучше обозначить готовность к быстрому обучению, считает глава исследовательского центра.
«Хотя это может показаться быстрым способом пройти отбор, риски значительно перевешивают потенциальные выгоды. На этапе собеседования ложь легко раскрывается профессиональными рекрутерами и будущими руководителями с помощью детальных вопросов, тестов и практических кейсов. Даже если обман не будет обнаружен сразу, он неизбежно проявится в ходе работы, когда реальный уровень компетенций не совпадёт с заявленным. Это приведет к увольнению в течение испытательного срока, ухудшению деловой репутации и потере доверия на рынке труда. Этически корректной альтернативой является грамотное структурирование резюме с акцентом на реальные сильные стороны и достижения. Если каких-то навыков не хватает, более эффективной стратегией будет честно указать свою готовность к быстрому обучению и профессиональному развитию», - посоветовала эксперт.
Ранее HR-эксперты объяснили НСН, почему в стране так много людей (от 20 до 50%) имеют двойную занятость или стремятся к ней.
