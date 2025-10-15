По ее словам, можно только косвенно оценить количество увольняемых на ранних этапах из-за несоответствия должностным обязанностям.

«Каждый пятый эйчар встречал резюме соискателей, исказивших личные данные. 17% специалистов по подбору персонала отмечали, что некоторые претенденты преувеличивали уровень владения специализированным ПО. Еще 14% менеджеров выявляли ложь об уровне владения иностранным языком. Опрос экономически активных россиян показал, что 7% доводилось быть уволенными на испытательном сроке по решению работодателя», - отметила специалист SuperJob.

Однако во время испытательного срока сотрудники гораздо чаще увольняются по собственной инициативе.

«Но все же, судя по тому, что увольнения во время испытательного срока в 3,5 раза чаще случаются по желанию работника, чем по воле работодателя, вопрос о том, кто кого больше обманывает, перестает быть таким однозначным», - уверена Голованова.

Несмотря на это, лгать и приукрашивать свои навыки, знания и опыт в резюме категорически противопоказно, лучше обозначить готовность к быстрому обучению, считает глава исследовательского центра.

«Хотя это может показаться быстрым способом пройти отбор, риски значительно перевешивают потенциальные выгоды. На этапе собеседования ложь легко раскрывается профессиональными рекрутерами и будущими руководителями с помощью детальных вопросов, тестов и практических кейсов. Даже если обман не будет обнаружен сразу, он неизбежно проявится в ходе работы, когда реальный уровень компетенций не совпадёт с заявленным. Это приведет к увольнению в течение испытательного срока, ухудшению деловой репутации и потере доверия на рынке труда. Этически корректной альтернативой является грамотное структурирование резюме с акцентом на реальные сильные стороны и достижения. Если каких-то навыков не хватает, более эффективной стратегией будет честно указать свою готовность к быстрому обучению и профессиональному развитию», - посоветовала эксперт.

